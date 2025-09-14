Розвідники спалили російський "Бук-М3" у Запорізькій області: відео атаки

Спецпризначенці ГУР спалили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" у Запорізькій області. Вартість російського ЗРК складає до 50 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Вартість російського ЗРК "Бук-М3" становить від 40 до 50 млн доларів.

Українські воїни завдали удару по ворожому ЗРК поблизу населеного пункту Олександрівка на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Як зазначається, 14 вересня спецпризначенці ГУР Міноборони виявили та завдали успішного вогневого ураження по зенітно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" російських загарбників.

Що відомо про "Бук-М3"

ЗРК "Бук-М3" - це російська система ППО, що здатна перехоплювати повітряні цілі на відстані до 70 км. Цей комплекс ворог використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни проти України втратила вже 1217 засобів ППО.

Також зазначимо, що українські захисники у червні спалили російський "Бук-М3" з боєкомплектом.