Разведчики сожгли российский "Бук-М3" в Запорожской области: видео атаки

Спецназовцы ГУР сожгли зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" в Запорожской области. Стоимость российского ЗРК составляет до 50 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Стоимость российского ЗРК "Бук-М3" составляет от 40 до 50 млн долларов.

Украинские воины нанесли удар по вражескому ЗРК вблизи населенного пункта Александровка на временно оккупированной территории Запорожской области.

Как отмечается, 14 сентября спецназовцы ГУР Минобороны обнаружили и нанесли успешное огневое поражение по зенитно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" российских захватчиков.

Что известно о "Бук-М3"

ЗРК "Бук-М3" - это российская система ПВО, способная перехватывать воздушные цели на расстоянии до 70 км. Этот комплекс враг использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла уже 1217 средств ПВО.

Также отметим, что украинские защитники в июне сожгли российский "Бук-М3" с боекомплектом.