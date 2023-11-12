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Розвідники "Азову" відпрацювали дроном по ворожому комплексу "Іронія-М": відео

Фото: Розвідники "Азову" відпрацювали дроном по ворожому комплексу "Іронія-М" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Розвідники бригади "Азов" знищили FPV-дронами дороговартісний оптико-електронний комплекс спостереження "Іронія-М". Позбавили терористів "очей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал бригади спеціального призначення НГУ "Азов"

Успішне знищення комплексу допомогло позбавити російських терористів можливості збирати інформацію про переміщення, техніку або ж особовий склад наших воїнів. 

Втрати Росії у війні

Як повідомляв зранку Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби, 11 листопада, наші воїни ліквідували ще 1100 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення ворог втратив близько 311 750 військових. Зокрема на Таврійському напрямку було знищено 572 окупанта

Тим часом бригада Гвардії наступу "Сталевий Кордон" показала як знищила групу російських піхотинців на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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