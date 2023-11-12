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Разведчики "Азова" отработали дроном по вражескому комплексу "Ирония-М": видео

Фото: Разведчики "Азова" отработали дроном по вражескому комплексу "Ирония-М" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Разведчики бригады "Азов" уничтожили FPV-дронами дорогостоящий оптико-электронный комплекс наблюдения "Ирония-М". Лишили террористов "глаз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бригады специального назначения НГУ "Азов"

Успешное уничтожение комплекса помогло лишить российских террористов возможности собирать информацию о перемещении, технике или личном составе наших воинов.

Потери России в войне

Как сообщал утром Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 11 ноября, наши воины ликвидировали еще 1100 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения враг потерял около 311 750 военных. В частности на Таврическом направлении было уничтожено 572 оккупанта.

Тем временем бригада Гвардии наступления "Стальной границы" показала как уничтожила группу российских пехотинцев на Купянско-Лиманском направлении.

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