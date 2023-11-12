Прикордонники показали, як розбили піхотинців РФ на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Українські прикордонники знищили групу російських піхотинців. Це сталося на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ у Facebook.

На опублікованих кадрах показана бойова робота прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон".

Захисники за допомогою мінометів та гранатометів MK-19 розбили групу російських піхотинців на Купʼянсько-Лиманському напрямку.

Ситуація на фронті

Варто зазначити, місяць тому окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. Хоч останніми днями росіяни послабили атаки, але ЗСУ очікують на нову хвилю штурмів найближчим часом.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за місяць, коли окупанти активізувалися біля Авдіївки, Росія втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.

Крім того, командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський заявив, що окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку. Загарбники намагаються повернути втрачені позиції. ЗСУ відбивають атаки ворога.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ ліквідували вже понад 311 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили понад 1100 росіян.