ЗСУ знищили ще 1100 окупантів й більше 30 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ
Протягом минулої доби, 11 листопада, українські військові ліквідували ще 1100 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 311 750 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 311 750 (+1100) осіб ліквідовано;
- танків - 5349 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 10073 (+32) од.;
- артилерійських систем - 7559 (+32) од.;
- РСЗВ - 881 (+2) од.;
- засоби ППО - 580 (+1) од.;
- літаків - 322 (+0) од.;
- гелікоптерів - 324 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5632 (+12) од.;
- крилаті ракети - 1560 (+1) од.;
- кораблі/катери - 22 (+2) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9944 (+19) од.;
- спеціальна техніка - 1078 (+9) од.
Фото: втрати ворога станом на 12.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни продовжують контрнаступальні дії на заході Запорізької області. ЗСУ атакували на північний захід від Вербового і поблизу Новопокровки, а також змусили росіян відійти з тактичних висот.
Зокрема через великі втрати техніки й нестачу навченого персоналу, російські терористи все частіше опираються на піхоту під час штурмів.
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