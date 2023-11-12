ua en ru
Нд, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили ще 1100 окупантів й більше 30 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ

Неділя 12 листопада 2023 08:10
UA EN RU
ЗСУ знищили ще 1100 окупантів й більше 30 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ Фото: Генштаб оновив втрати РФ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 11 листопада, українські військові ліквідували ще 1100 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 311 750 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 311 750 (+1100) осіб ліквідовано;
  • танків - 5349 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 10073 (+32) од.;
  • артилерійських систем - 7559 (+32) од.;
  • РСЗВ - 881 (+2) од.;
  • засоби ППО - 580 (+1) од.;
  • літаків - 322 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 324 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5632 (+12) од.;
  • крилаті ракети - 1560 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 22 (+2) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9944 (+19) од.;
  • спеціальна техніка - 1078 (+9) од.

ЗСУ знищили ще 1100 окупантів й більше 30 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: втрати ворога станом на 12.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни продовжують контрнаступальні дії на заході Запорізької області. ЗСУ атакували на північний захід від Вербового і поблизу Новопокровки, а також змусили росіян відійти з тактичних висот.

Зокрема через великі втрати техніки й нестачу навченого персоналу, російські терористи все частіше опираються на піхоту під час штурмів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Прикордонники підняли український прапор в Тополях Харківської області
Прикордонники підняли український прапор в Тополях Харківської області
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом