Розвідник, сапер і ретранслятор: що вміє новий військовий робот від AeroVironment

Американська оборонна компанія AeroVironment офіційно представила нову розробку - надлегкий безпілотний наземний дрон TOM 50 RE. Презентація компактного робота, створеного дочірнім підприємством Telerob, відбулася на міжнародній виставці Eurosatory 2026 у Парижі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering .

Особливості конструкції робота

Головною перевагою нової системи є її мобільність і мала вага. Робот важить менше 10 кілограмів, завдяки чому його можна легко транспортувати у звичайному рюкзаку. Керувати та переносити апарат здатний один боєць або оператор спецпідрозділу.

Конструкція дрона оснащена спеціальною системою ласт для подолання перешкод, а також додатковими насадками.

Це дозволяє роботу

самостійно підніматися по сходах,

рухатися по пересіченій місцевості,

маневрувати у затиснутому просторі всередині будівель.

Автономне картографування та камери 360

Ключовою особливістю TOM 50 RE є підтримка технології одночасної локалізації та картографування (SLAM). Завдяки цьому робот здатний створювати детальні цифрові карти багатоповерхових будівель і зон, де повністю заблоковано сигнал GPS.

Це дозволяє ефективно використовувати дрон у підземних спорудах і щільній міській забудові. Військові можуть помічати важливі об'єкти на картах, складених роботом, і миттєво передавати дані для планування місій.

Для максимальної оцінки ситуації безпілотник оснастили чотирма камерами високої роздільної здатності з інфрачервоним підсвічуванням. Вони забезпечують повний огляд на 360 градусів удень, уночі та в умовах обмеженої видимості.

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Спеціальна архітектура радіозв'язку IP-mesh гарантує захищеність каналів та дозволяє роботу працювати як мобільний ретранслятор, розширюючи мережу для бійців усередині завалів чи споруд.

Головні завдання

Новий гусеничний безпілотник здатний працювати безперервно до 5 годин на одному заряді та нести корисне навантаження вагою до 5 кілограмів.

Розробники створювали систему під конкретні запити сухопутних військ, саперних команд, підрозділів спеціальних операцій та загонів SWAT. Завдяки модульному інтерфейсу Mission Module Interface на робота можна швидко інтегрувати спеціальні інструменти для знешкодження бомб або додаткові сенсори.

Пристрій підтримує чотири основні бойові ролі:

Мобільна розвідка - для швидкої оцінки первинної ситуації у невідомих та небезпечних зонах;

Супровід місій - ведення розвідки з можливістю автоматичного створення карт місцевості;

Знешкодження вибухівки - ліквідація бомб за допомогою модульних руйнівників або скидання підривних зарядів;

Оперативна підтримка - використання робота як ретранслятора зв'язку або додаткової сенсорної платформи.

Керування здійснюється за допомогою фірмового ПЗ Halo на системах Tomahawk Grip або через пульт Robo Command Control System. Це дозволяє координувати дії робота разом із іншими безпілотними системами в один час.

Як підсумували розробники, сучасним операторам потрібні мобільні системи, які рухаються разом із ними, швидко адаптуються до завдань та забезпечують миттєву розвідку, знижуючи ризики для життя піхоти.