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Разведчик, сапер и ретранслятор: на что способен новый военный робот от AeroVironment

14:14 16.06.2026 Вт
3 мин
Эта военная новинка предназначена для автономной картографии и безопасного обезвреживания взрывчатых веществ
aimg Ольга Завада
Разведчик, сапер и ретранслятор: на что способен новый военный робот от AeroVironment Новый робот-трансформер заменит людей (скриншот: AeroVironment)
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Американская оборонная компания AeroVironment официально представила новую разработку - сверхлегкий беспилотный наземный дрон TOM 50 RE. Презентация компактного робота, созданного дочерним предприятием Telerob, состоялась на международной выставке Eurosatory 2026 в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.

Особенности конструкции робота

Главным преимуществом новой системы является ее мобильность и небольшой вес. Робот весит менее 10 килограммов, благодаря чему его можно легко транспортировать в обычном рюкзаке. Управлять и переносить аппарат способен один боец или оператор спецподразделения.

Конструкция дрона оснащена специальной системой ласт для преодоления препятствий, а также дополнительными насадками.

Это позволяет роботу

  • самостоятельно подниматься по лестнице,
  • двигаться по пересеченной местности,
  • маневрировать в ограниченном пространстве внутри зданий.

Автономное картографирование и камеры 360

Ключевой особенностью TOM 50 RE является поддержка технологии одновременной локализации и картографирования (SLAM). Благодаря этому робот способен создавать подробные цифровые карты многоэтажных зданий и зон, где полностью заблокирован сигнал GPS.

Это позволяет эффективно использовать дрон в подземных сооружениях и плотной городской застройке. Военные могут отмечать важные объекты на картах, составленных роботом, и мгновенно передавать данные для планирования миссий.

Для максимальной оценки ситуации беспилотник оснастили четырьмя камерами высокого разрешения с инфракрасной подсветкой. Они обеспечивают полный обзор на 360 градусов днем, ночью и в условиях ограниченной видимости.

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Специальная архитектура радиосвязи IP-mesh гарантирует защищенность каналов и позволяет аппарату работать как мобильный ретранслятор, расширяя сеть для бойцов внутри завалов или сооружений.

Основные задачи

Новый гусеничный беспилотник способен работать непрерывно до 5 часов на одном заряде и нести полезную нагрузку весом до 5 килограммов.

Разработчики создавали систему под конкретные запросы сухопутных войск, саперных команд, подразделений специальных операций и отрядов SWAT. Благодаря модульному интерфейсу Mission Module Interface на робот можно быстро интегрировать специальные инструменты для обезвреживания бомб или дополнительные сенсоры.

Устройство поддерживает четыре основные боевые роли:

Мобильная разведка - для быстрой оценки первоначальной ситуации в неизвестных и опасных зонах;

Сопровождение миссий - ведение разведки с возможностью автоматического создания карт местности;

Обезвреживание взрывчатки - ликвидация бомб с помощью модульных разрушителей или сброса подрывных зарядов;

Оперативная поддержка - использование робота в качестве ретранслятора связи или дополнительной сенсорной платформы.

Управление осуществляется с помощью фирменного ПО Halo на системах Tomahawk Grip или через пульт Robo Command Control System. Это позволяет координировать действия робота вместе с другими беспилотными системами одновременно.

Как подытожили разработчики, современным операторам нужны мобильные системы, которые движутся вместе с ними, быстро адаптируются к задачам и обеспечивают мгновенную разведку, снижая риски для жизни пехоты.

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