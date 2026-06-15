Дрони, роботи та ШІ в одній мережі: до чого готується українська армія

У найближчі три-п'ять років війна в Україні перейде у формат "битви операційних систем". Про це заявляють у профільному Центрі штучного інтелекту Міністерства оборони. Головна мета розробників - об'єднати всі дрони, роботів та розвіддані в єдину цифрову мережу.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю керівника Defense AI Center Міністерства оборони України Данила Цвьока медійній агенції Reuters .

Нова парадигма: від монодронів до єдиної системи

За словами очільника Defense AI Center, українська армія вже активно використовує ШІ-технології на полі бою. Нейромережі допомагають пілотувати безпілотники, планувати бойові операції та аналізувати дані про російські ракетні атаки.

Наразі щодня обидві сторони випускають тисячі дронів, а Україна додатково залучає наземних роботів, щоб компенсувати брак особового складу на передовій.

Проте за словами Цвьока, Міноборони прагне вийти на новий рівень. Замість окремих програм створюється єдина операційна система. Вона має пов'язати зброю та інформаційні потоки вздовж усієї лінії фронту.

ШІ збиратиме дані та миттєво пропонуватиме готові рішення як для окремого солдата в окопі, так і для стратегічного командування. Перевагу у війні отримає той, чия система збере більше інформації та зможе швидше її опрацювати.

Технологічна гонитва та допомога партнерів

Створення військового ШІ перетворилося на масштабні технологічні перегони. Росія також розвиває свої цифрові спроможності. Зокрема, ворог усе частіше застосовує ШІ-алгоритми для планування масованих ударів ракетами та дронами по українських містах, що значно скорочує час на підготовку кожної атаки.

Щоб випередити окупантів, Україна залучає іноземні технологічні компанії. Деякі з них, як-от американська Palantir, уже передали свої системи для тестування в реальних бойових умовах.

Крім того, Київ запустив проєкт Brave1 Dataroom - спеціальну платформу, де країни-союзники можуть отримувати бойові дані для навчання та вдосконалення свого ПЗ.

ШІ проти бюрократії

Окрім суто бойових завдань, Міністерство оборони планує цифрувати й внутрішні процеси. Наразі відомство розробляє кадрову HR-систему на базі ШІ яка має реформувати рекрутинг та управління персоналом у державному секторі.

Головним викликом майбутнього залишається швидкість ухвалення рішень. Наразі Україна чітко дотримується принципу, за якого фінальний вибір під час бою завжди залишається за людиною.

Проте фахівці визнають: з часом ШІ-системи почнуть випереджати людську реакцію, і присутність оператора може уповільнити процес. Тому армії доведеться вчитися встигати за рішеннями, які генерують автономні системи.