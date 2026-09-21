Розвідки Європи попередили про можливу атаку Росії на НАТО протягом місяців

Європейські розвідники допускають можливість найближчої перевірки Росією НАТО на міцність - за словами одного з них, потенційна атака може статись "за місяці, а не роки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Тривога зросла після того, як прем'єр Польщі Дональд Туск заявив у парламенті: за оцінками розвідки, Росія може найближчими місяцями застосувати дрони чи ракети проти території НАТО, щоб довести - "стаття 5 радше теоретична, ніж практична". Президент Франції Макрон назвав ці попередження обґрунтованими і скликав екстрену зустріч лідерів партій у Парижі.

Очільник чеської BIS Міхал Коуделка допускає, що в планах Кремля може бути обмежене вторгнення на територію країни НАТО поблизу Росії - через провокації під чужим прапором чи масштабну інформаційну кампанію. За його словами, такий сценарій можливий "за місяці, а не роки", хоча багато сторін роблять усе, щоб цього уникнути.

Країни Балтії, попри межування з Росією, оцінюють ситуацію обережніше - вони вказують на виснажені війною ресурси Москви та застерігають, що надмірне роздування загрози саме по собі грає на руку Кремлю. Голова латвійської VDD Нормундс Межвіетс заявив, що прямих ознак неминучої атаки не бачить, хоча Москва явно готується до рішучіших дій.

Естонський МЗС публічно розкритикував "паніку в соцмережах" останніх днів, закликавши зберігати спокій і продовжувати підтримувати Україну.

За словами Коуделки, мета Кремля - тиснути на слабкі місця західних суспільств, щоб знизити підтримку України: якщо тиснути достатньо сильно, європейці нібито відмовляться від допомоги Києву.

Усі троє керівників розвідок погоджуються: кампанія диверсій Росії в Європі найближчими місяцями, ймовірно, посилиться. Нільссон назвав "переломним моментом" нещодавній інцидент із ударним дроном в аеропорту Лейпцига. Межвіетс додав, що Москва переходить від хаотичних підпалів до конкретних цілей, пов'язаних із підтримкою України, - зокрема залізниці та оборонну промисловість.