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НАТО готове до будь-яких провокацій та атак Росії, - генерал Альянсу

19:55 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
НАТО готове до будь-яких провокацій та атак Росії, - генерал Альянсу Фото: у НАТО заявили про повну готовність до провокацій РФ (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

НАТО готове реагувати на потенційну ескалацію та провокації з боку Росії на східному фланзі Європи.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Реакція Альянсу на загрози

Військове керівництво Альянсу підтверджує повну готовність до захисту кордонів членів блокy.

За словами Драгоне, структура, солдати та озброєння Альянсу перебувають у стані готовності, а роботи зі збільшення сил і підвищення їхньої складності тривають.

"Безрозсудна поведінка Росії протягом останніх тижнів і місяців продовжує випробовувати рішучість союзників і має на меті підірвати довіру та послабити нашу єдність. Я хочу чітко заявити: ці спроби не розділяють нас. Вони роблять нас набагато більш єдиними та рішучими", - наголосив очільник Військового комітету НАТО.

План захисту та оцінка ризиків

Головнокомандувач розповів, що НАТО має розроблені оборонні плани на випадок будь-якого розвитку подій на східному фланзі.

  • Альянс має 4000 сторінок військових планів для захисту території.
  • Сценарії розраховані як на мінімальну кризу, так і на масштабне втручання.
  • У разі збройного нападу союзники чітко знають порядок дій.

"Альянс готовий, структура готова, солдати… зброя готова. У разі нападу ми знаємо, як це зробити", - підкреслив Драгоне.

Попередження європейських лідерів

Заяви військовокомандувача лунають на тлі зростання занепокоєння в Європі щодо можливих провокацій з боку Москви.

Зокрема, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попереджав, що Росія може спрямувати безпілотники або ракети на територію країн НАТО протягом найближчих місяців, щоб перевірити реакцію Альянсу.

Подібні ризики підтверджують у Франції та Нідерландах.

Також останніми тижнями фіксується зростання кількості порушень повітряного простору країн Європи та спроб диверсій на тлі повномасштабної війни РФ проти України.

Загрози РФ "під чужим прапором"

Нагадаємо, нещодавно Литва заявила про отримання даних розвідки щодо можливої підготовки Росією операцій під чужим прапором для перевірки готовності НАТО до відповіді.

Крім того, спецслужби РФ активізували гібридні атаки на європейську інфраструктуру, яка забезпечує допомогу Україні. У Польщі наголосили, що головною метою Кремля залишається дестабілізація залізниць, мостів та прикордонних зон.

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