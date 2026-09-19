РФ посилює гібридні атаки в Європі: у Польщі назвали головну мету Кремля

Російські спецслужби активізували дії проти європейської інфраструктури, яка забезпечує допомогу Україні. Серед цілей РФ - залізниця, мости та кордони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українську службу " Польського радіо ".

У Бюро національної безпеки Польщі вважають, що таким чином Москва намагається ускладнити підтримку Києва та послабити можливості європейських країн допомагати Україні.

За словами генерала дивізії Адама Жечковського, директора Департаменту нагляду за Збройними силами БНБ, агресивні дії російських спецслужб фіксують із початку вересня.

Йдеться про об'єкти інфраструктури, які мають значення для постачання допомоги Україні. Серед них Жечковський назвав залізницю, мости та прикордонні переходи.

"Блокування можливості надавати допомогу Україні є головною метою дій Російської Федерації в Європі. Росії не вдалося домогтися відсікання України від фінансової підтримки, тому вона перейшла до спроб знищення інфраструктури", - заявив генерал.

Які дії РФ прогнозують у Польщі

Водночас у БНБ не вважають прямий військовий напад Росії на держави НАТО найбільш імовірним сценарієм у короткостроковій перспективі.

Полковник Маріуш Соліводзький, заступник директора Департаменту аналізу БНБ, пояснив, що масштабна агресія проти країни НАТО означала б для Росії високий ризик прямого конфлікту з усім Альянсом.

Натомість, за його оцінкою, більш реалістичним залишається сценарій поступового посилення дій нижче так званого порогу війни.

"Більш реалістичним залишається сценарій дедалі агресивніших дій Росії нижче так званого порогу війни, включно із застосуванням суто військових засобів", - сказав Соліводзький.

Він також повідомив, що БНБ оцінює ймовірність додаткової мобілізації в Росії після виборів до Державної думи як помірно високу.

Водночас польська сторона поки не може визначити, яким буде масштаб можливої мобілізації та наскільки вона вплине на перебіг війни проти України.

"Однак імовірною видається ескалація російських військових дій проти України в осінньо-зимовий період", - зазначив Соліводзький.

У Польщі говорять про довгострокову загрозу

Представник БНБ також заявив, що Росія зберігає конфронтаційний курс і не демонструє готовності реально завершити війну проти України та повернутися до дотримання міжнародних норм.

За словами Соліводзького, Москва прагне відновити свій вплив і системно послаблює потенційних противників у різних сферах.

"Вона систематично та системно прагне послабити потенційних противників у всіх сферах функціонування, підбираючи при цьому інструменти для окремих держав, зокрема й щодо Польщі", - пояснив полковник.

Він наголосив, що російська загроза для країн регіону не зникне автоматично навіть у разі припинення вогню або завершення війни в Україні.

"Навіть можливе припинення вогню, замороження або навіть завершення війни в Україні не усуне довгострокової загрози з боку Російської Федерації для держав регіону", - підсумував Соліводзький.