Разведки Европы предупредили о возможной атаке России на НАТО в течение месяцев

Европейские разведчики допускают возможность ближайшей проверки Россией НАТО на прочность - по словам одного из них, потенциальная атака может произойти "за месяцы, а не годы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Тревога выросла после того, как премьер Польши Дональд Туск заявил в парламенте: по оценкам разведки, Россия может в ближайшие месяцы применить дроны или ракеты против территории НАТО, чтобы доказать - "статья 5 скорее теоретическая, чем практическая". Президент Франции Макрон назвал эти предупреждения обоснованными и созвал экстренную встречу лидеров партий в Париже.

Глава чешской BIS Михал Коуделка допускает, что в планах Кремля может быть ограничено вторжение на территорию страны НАТО вблизи России - из-за провокаций под чужим флагом или масштабной информационной кампании. По его словам, такой сценарий возможен "за месяцы, а не годы", хотя многие стороны делают все, чтобы этого избежать.

Страны Балтии, несмотря на границы с Россией, оценивают ситуацию более осторожно - они указывают на истощенные войной ресурсы Москвы и предостерегают, что чрезмерное раздувание угрозы само по себе играет на руку Кремлю. Глава латвийской VDD Нормундс Межвиетс заявил, что прямых признаков неизбежной атаки не видит, хотя Москва явно готовится к более решительным действиям.

Эстонский МИД публично раскритиковал "панику в соцсетях" последних дней, призвав сохранять спокойствие и продолжать поддерживать Украину.

По словам Коуделки, цель Кремля - давить на слабые места западных обществ, чтобы снизить поддержку Украины: если давить достаточно сильно, европейцы якобы откажутся от помощи Киеву.

Все три руководителя разведок соглашаются: кампания диверсий России в Европе в ближайшие месяцы, вероятно, усилится. Нильссон назвал "переломным моментом" недавний инцидент с ударным дроном в аэропорту Лейпцига. Межвиетс добавил, что Москва переходит от хаотических поджогов к конкретным целям, связанным с поддержкой Украины, - в частности, железной дороги и оборонной промышленности.