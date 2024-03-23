Розвідка про вибух на НПЗ у Самарській області: інцидент там був
На Новокуйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області РФ в ніч на 23 березня спалахнула пожежа та лунали вибухи. За даними української розвідки, там "стався інцидент".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Ми можемо лише констатувати, що інцидент там був. В тому числі цей об'єкт використовується у військових цілях", - сказав він.
Нагадаємо, цієї ночі на Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області, який входить до групи "Роснєфті", лунали вибухи. Також там спалахнула потужна пожежа.
У мережі писали, що НПЗ нібито атакували дрони.
Додамо, що на Новокуйбишевському НПЗ випускається паливо для реактивних двигунів, масел для ракетоносіїв та легкових автомобілів.
Атаки на НПЗ в Росії
Як раніше зазначали в українських спецслужбах, Україна за останній час завдала ударів по 12 російських нафтопереробних заводах за допомогою безпілотників.
Британська розвідка заявила, що недавні атаки призвели до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів. При цьому, на думку Міноборони Британії, Росія навряд чи зможе захистити всі НПЗ від українських атак.
Нещодавно видання Financial Times повідомило, що США нібито закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Вашингтон побоюється, що удари по російських НПЗ можуть призвести до зростання світових цін на нафту та бензин.
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