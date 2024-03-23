Розвідка про вибух на НПЗ у Самарській області: інцидент там був

На Новокуйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області РФ в ніч на 23 березня спалахнула пожежа та лунали вибухи. За даними української розвідки, там "стався інцидент".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Ми можемо лише констатувати, що інцидент там був. В тому числі цей об'єкт використовується у військових цілях", - сказав він. Нагадаємо, цієї ночі на Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області, який входить до групи "Роснєфті", лунали вибухи. Також там спалахнула потужна пожежа. У мережі писали, що НПЗ нібито атакували дрони. Додамо, що на Новокуйбишевському НПЗ випускається паливо для реактивних двигунів, масел для ракетоносіїв та легкових автомобілів.