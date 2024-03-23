Разведка о взрыве на НПЗ в Самарской области: инцидент там был

На Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области РФ в ночь на 23 марта вспыхнул пожар и раздавались взрывы. По данным украинской разведки, там "произошел инцидент".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Добавим, на Новокуйбышевском НПЗ выпускается топливо для реактивных двигателей, масел для ракетоносителей и легковых автомобилей.

Напомним, этой ночью на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области, входящем в группу "Роснефть", раздавались взрывы. Также там загорелся мощный пожар.

"Мы можем лишь констатировать, что инцидент там был. В том числе этот объект используется в военных целях", - сказал он.

Атаки на НПЗ в России

Как ранее отмечали в украинских спецслужбах, Украина за последнее время нанесла удары по 12 российским нефтеперерабатывающим заводам с помощью беспилотников.

Британская разведка заявила, что недавние атаки привели к выходу из строя не менее 10% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. При этом, по мнению Минобороны Британии, Россия вряд ли сможет защитить все НПЗ от украинских атак.

Недавно издание Financial Times сообщило, что США якобы призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Вашингтон опасается, что удары по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть и бензин.

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