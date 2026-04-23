Розвідка США заперечила значне послаблення Ірану, про що заявляв Трамп, - CBS News

Розбіжності із заявами Білого дому

Раніше президент США Дональд Трамп та глава Пентагону Піт Гегсет заявляли, що внаслідок операції США та союзників іранські військові можливості були фактично "знищені".

Зокрема, операцію Epic Fury у Вашингтоні називали "вирішальною перемогою", яка нібито зробила армію Ірану небоєздатною на роки.

Втім, за даними розвідки США, навіть після масованих ударів Іран зберігає значний арсенал, включно з тисячами ракет і ударних дронів, здатних загрожувати силам США та їх союзників у регіоні.

"Іран зберігає тисячі ракет та безпілотників одностороннього застосування, які можуть загрожувати силам США та партнерів у всьому регіоні, незважаючи на погіршення його можливостей як через виснаження, так і через витрати», – написав генерал-лейтенант морської піхоти Джеймс Адамс.

Стан ВМС Ірану

За словами офіційних осіб, приблизно 60% військово-морських сил Корпусу вартових Ісламської революції, включаючи швидкісні катери, все ще існують.

Оцінки бойових збитків показують, що спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану знищила значну частину флоту ісламької держави, але військово-морський підрозділ КВІР, створений для асиметричної війни та оснащений багатьма меншими суднами, залишається частково неушкодженим. Саме цей флот перешкоджає перевезенню нафти в Ормузькій протоці.

Видання нагадує, як у середу, 22 квітня, іранські канонерські човни атакували кілька комерційних суден в Ормузькій протоці невдовзі після того, як Трамп оголосив про одностороннє продовження припинення вогню, щоб дати більше часу для мирних переговорів.

Повітряні Сили Ірану

Щодо Повітряних сил Ірану, хоч вони і значно послабилися, однак не повністю знищені, пише CBS з посиланням на свої джерела.

За словами офіційних осіб, близько двох третин іранських військово-повітряних сил все ще залишаються в робочому стані після інтенсивної кампанії США та Ізраїлю, в результаті якої були вражені тисячі цілей, включаючи складські та виробничі об'єкти.

Окрім цього, глава Розвідувального управління Міністерства оборони подав письмову заяву перед слуханнями в Комітеті з питань збройних сил Палати представників, у якій зазначив, що Іран все ще може завдати шкоди.