Розвідка США вважає, що удари по Ірану не сповільнили ядерну програму Тегерана, - Reuters

За даними розвідки США, удари по Ірану протягом останніх двох місяців жодним чином не змінили час, який потрібен Тегерану для створення ядерної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами двох джерел, розвідка США ще до початку 12-денної війни (йдеться про війну 2025 року) дійшла висновку, що Іран, імовірно, зможе виробити достатню кількість урану збройової якості, щоб приблизно за 3-6 місяців створити ядерну зброю.
Після цієї війни, внаслідок якої США вдарили по ядерних комплексах у Натанзі, Фордоу та Ісфахані, американська розвідка вважала, що термін для створення ядерної бомби був зсунутий приблизно на 9-12 місяців.
Однак тепер, уже після нової війни 2026 року, яка тривала понад місяць, розвідка вважає, що період для створення ядерної зброї так і не змінився. Тобто - залишаються колишні 9-12 місяців.
Незмінність термінів припускає, що для істотного уповільнення розвитку ядерної програми Ірану може знадобитися знищення або вилучення решти запасів високозбагаченого урану.
Останніми тижнями американські офіційні особи розглядали небезпечні операції, які могли б значно ускладнити ядерні зусилля Ірану. До таких варіантів належать наземні рейди з метою вилучення високозбагаченого урану, які, імовірно, зберігаються в тунельному комплексі на об'єкті в Ісфахані.
Також варто зазначити, що за оцінкою МАГАТЕ, загального запасу високозбагаченого урану вистачило б Ірану на 10 ядерних бомб, якби країна його додатково збагатила.
Reuters із посиланням на експертів пише, що точна оцінка ядерного потенціалу є складним завданням навіть для провідних світових розвідслужб.
Кілька американських розвідувальних агентств незалежно одне від одного вивчали ядерну програму Ірану, і хоча джерела вказували на широкий консенсус щодо здатності Тегерана створити ядерну зброю, але трапляються і розбіжності в думках.
Не виключено, що ядерні амбіції Ірану було відкладено на пізніший термін, ніж припускають розвідслужби.
Нагадаємо, що наприкінці квітня Іран передав США через посередників свій варіант мирної угоди. Він передбачає зупинку війни та відкриття припинення блокади Ормузької протоки, однак відкладав переговори про ядерну програму на пізніший термін.
У неділю 3 травня президент США Дональд Трамп заявив, що вивчив іранську пропозицію, але назвав її "неприйнятною". Але що конкретно не влаштовувало - не уточнив.
На тлі цих заяв видання Al Arabiya дізналося, що Іран знизив свої вимоги. Зокрема, Тегеран нібито погодився обговорювати ядерне питання.