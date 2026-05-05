Розвідка США вважає, що удари по Ірану не сповільнили ядерну програму Тегерана, - Reuters

За словами двох джерел, розвідка США ще до початку 12-денної війни (йдеться про війну 2025 року) дійшла висновку, що Іран, імовірно, зможе виробити достатню кількість урану збройової якості, щоб приблизно за 3-6 місяців створити ядерну зброю.

Після цієї війни, внаслідок якої США вдарили по ядерних комплексах у Натанзі, Фордоу та Ісфахані, американська розвідка вважала, що термін для створення ядерної бомби був зсунутий приблизно на 9-12 місяців.

Однак тепер, уже після нової війни 2026 року, яка тривала понад місяць, розвідка вважає, що період для створення ядерної зброї так і не змінився. Тобто - залишаються колишні 9-12 місяців.

Незмінність термінів припускає, що для істотного уповільнення розвитку ядерної програми Ірану може знадобитися знищення або вилучення решти запасів високозбагаченого урану.

Останніми тижнями американські офіційні особи розглядали небезпечні операції, які могли б значно ускладнити ядерні зусилля Ірану. До таких варіантів належать наземні рейди з метою вилучення високозбагаченого урану, які, імовірно, зберігаються в тунельному комплексі на об'єкті в Ісфахані.

Також варто зазначити, що за оцінкою МАГАТЕ, загального запасу високозбагаченого урану вистачило б Ірану на 10 ядерних бомб, якби країна його додатково збагатила.

Що ще відомо про ядерну програму Ірану

Reuters із посиланням на експертів пише, що точна оцінка ядерного потенціалу є складним завданням навіть для провідних світових розвідслужб.

Кілька американських розвідувальних агентств незалежно одне від одного вивчали ядерну програму Ірану, і хоча джерела вказували на широкий консенсус щодо здатності Тегерана створити ядерну зброю, але трапляються і розбіжності в думках.

Не виключено, що ядерні амбіції Ірану було відкладено на пізніший термін, ніж припускають розвідслужби.