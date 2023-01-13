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Розвідка США вивчає понад 500 повідомлень про НЛО: у чому їхня небезпека

Фото: розвідка США вивчає понад 500 повідомлень про НЛО (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Уряд США вивчає 510 повідомлень про НЛО, що більш ніж утричі більше, ніж рік тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

У звіті директора національної розвідки за 2022 рік йдеться, що з червня 2021 року йому було подано 247 повідомлень про невідомі аномальні явища.

Крім того, у звіті йдеться про те, що було виявлено ще 119 випадків, які були поховані в старих записах за останні 17 років, внаслідок чого нерозібраними залишилися 510 звітів. За його словами, більшість нових повідомлень надходить від пілотів ВМС та ВПС США.

З них близько 200 мали непримітні пояснення: це були повітряні кулі, дрони чи так звані повітряні перешкоди, погодні явища та повітряні пластикові пакети.

Але низка інших не була пояснена, у зв'язку з чим вони перебувають у центрі уваги Пентагону, розвідувальних служб США та НАСА через побоювання не того, що це не інопланетні космічні кораблі, а невідомі шпигунські об'єкти інших країн.

"НЛО, як і раніше, становлять небезпеку для польотів ВПС США і можуть нести можливу загрозу збору даних з боку противника", - йдеться у звіті.

Раніше ми писали, що у Пентагоні вперше розповіли про вивчення повідомлень про НЛО. Згідно з звітом, зусилля досі не дали жодних доказів того, що інопланетяни відвідували Землю або робили аварійну посадку.

Також повідомлялося, що перша у своєму роді група, організована NASA, почала дослідження того, що уряд називає "невідомими повітряними явищами", які зазвичай називають НЛО.

Крім того,міністерство оборони США у листопаді 2021 року створило нову групу для розслідування повідомлень про присутність НЛО у повітряному просторі.

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