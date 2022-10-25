NASA вперше в історії створило комісію для вивчення повідомлень про НЛО

Перша у своєму роді група, організована NASA, розпочала дослідження того, що уряд називає "невідомими повітряними явищами", які зазвичай називають НЛО. У ній взяли участь експерти з різних наукових галузей, від фізики до астробіології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Комісія з 16 осіб, скликана без особливої помпи, повністю зосередить своє розслідування на незасекречених спостереженнях та інших даних, зібраних цивільним урядом та комерційним сектором.

Розслідування групи відокремлено від нещодавно формалізованого розслідування Пентагоном непізнаних повітряних явищ, або UAP, про які повідомили військові льотчики та проаналізували представники міністерства оборони та розвідки США.

Паралельні зусилля NASA та Пентагону підкреслюють поворотний момент для уряду США після того, як вони десятиліттями відхиляли, спростовували та дискредитували спостереження невідомих літаючих об'єктів чи НЛО, починаючи з 1940-х років.

Термін "НЛО", що тривалий час пов'язаний з уявленнями про літаючі тарілки та космічні кораблі прибульців, був замінений в офіційному урядовому жаргоні на UAP.

Оголошуючи про формування своєї групи у червні, NASA заявило: "Немає жодних доказів того, що UAP мають позаземне походження".

У звіті Пентагону, опублікованому роком раніше, також було виявлено недостатньо даних для визначення характеру більше 140 спостережень, що заслуговують на довіру, задокументованих військовими спостерігачами з 2004 року, в основному військовослужбовцями ВМС.

Високопоставлені представники міністерства оборони та розвідки свідчили перед Конгресом п'ять місяців тому, що список занесених до каталогу спостережень UAP з тих пір зріс до 400, але багато з них залишаються не поясненими.

Серед них опубліковані Пентагоном відеоролики про загадкові літаючі об'єкти, що демонструють швидкість і маневреність, перевищують відомі авіаційні технології, і позбавлені видимих силових установок або поверхонь управління польотом.

NASA заявило, що його група витратить дев'ять місяців на розробку власної стратегії організації та вивчення спостережень, перш ніж рекомендувати "дорожню карту потенційного аналізу даних UAP агентством у майбутньому". Перший звіт має бути оприлюднений у середині 2023 року.

"Розуміння наявних у нас даних про непізнані повітряні явища має вирішальне значення для того, щоб допомогти нам зробити наукові висновки про те, що відбувається в нашому небі. Дані - це мова вчених, яка робить незрозуміле зрозумілим", - сказав Томас Зурбухен, заступник адміністратора. NASA

Комісію очолює Девід Спергель, який раніше очолював астрофізичний факультет Університету Принца.

До інших членів входять Анамарія Береа, дослідницька філія Інституту SETI (Search for Intelligence Life) в Маунтінвью, Каліфорнія; відставний астронавт NASA та льотчик-випробувач Скотт Келлі; біолог-океанограф із Університету Род-Айленда Паула Бонтемпі; та астрофізик з Каліфорнійського університету до Сан-Дієго Шеллі Райт.