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Разведка США изучает более 500 сообщений об НЛО: в чем их опасность

Фото: разведка США изучает более 500 сообщений об НЛО (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Правительство США изучает 510 сообщений об НЛО, что более чем в три раза больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

В отчете директора национальной разведки за 2022 год говорится, что с июня 2021 года ему было подано 247 сообщений о неопознанных аномальных явлениях.

Кроме того, в отчете говорится, что были обнаружены еще 119 случаев, которые были похоронены в старых записях за последние 17 лет, в результате чего неразобранными остались 510 отчетов. По его словам, большинство новых сообщений поступает от пилотов ВМС и ВВС США.

Из них около 200 имели непримечательные объяснения: это были воздушные шары, дроны или так называемые воздушные помехи, погодные явления и воздушные пластиковые пакеты.

Но ряд других не были объяснены, в связи с чем они находятся в центре внимания Пентагона, разведывательных служб США и НАСА из-за опасений не того, что это не инопланетные космические корабли, а неизвестные шпионские объекты других стран.

"НЛО по-прежнему представляют опасность для полетов ВВС США и могут нести возможную угрозу сбора данных со стороны противника", - говорится в отчете.

Ранее мы писали, что в Пентагоне впервые рассказали об изучении сообщений о НЛО. Согласно отчету, усилия до сих пор не дали никаких доказательств того, что инопланетяне посещали Землю или совершали здесь аварийную посадку.

Также сообщалось, что первая в своем роде группа, организованная NASA, начала исследование того, что правительство называет "неопознанными воздушными явлениями", обычно называемыми НЛО.

Кроме того, министерство обороны США в ноябре 2021 года создало новую группу для расследования сообщений о присутствии НЛО в воздушном пространстве.

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