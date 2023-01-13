Разведка США изучает более 500 сообщений об НЛО: в чем их опасность

В отчете директора национальной разведки за 2022 год говорится, что с июня 2021 года ему было подано 247 сообщений о неопознанных аномальных явлениях.

Кроме того, в отчете говорится, что были обнаружены еще 119 случаев, которые были похоронены в старых записях за последние 17 лет, в результате чего неразобранными остались 510 отчетов. По его словам, большинство новых сообщений поступает от пилотов ВМС и ВВС США.

Из них около 200 имели непримечательные объяснения: это были воздушные шары, дроны или так называемые воздушные помехи, погодные явления и воздушные пластиковые пакеты.

Но ряд других не были объяснены, в связи с чем они находятся в центре внимания Пентагона, разведывательных служб США и НАСА из-за опасений не того, что это не инопланетные космические корабли, а неизвестные шпионские объекты других стран.

"НЛО по-прежнему представляют опасность для полетов ВВС США и могут нести возможную угрозу сбора данных со стороны противника", - говорится в отчете.