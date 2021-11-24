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Пентагон создаст новую группу для расследования сообщений о НЛО

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Среда 24 ноября 2021 14:52
Пентагон создаст новую группу для расследования сообщений о НЛО Фото: Пентагон создаст новую группу для расследования сообщений о НЛО (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны США заявило, что создаст новую группу для расследования сообщений о присутствии НЛО в ограниченном воздушном пространстве. Формирование группы произошло после того, как правительство США опубликовало отчет, в котором предоставили сообщения о наблюдениях, в которых было недостаточно данных для определения природы таинственных летающих объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

"Сегодня заместитель министра обороны Кэтлин Хикс в тесном сотрудничестве с директором национальной разведки поручила заместителю министра обороны по вопросам разведки и безопасности создать в рамках его офиса Группу синхронизации идентификации и управления воздушными объектами (AOIMSG) в качестве преемника Целевой группы ВМС США по неопознанным воздушным явлениям", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что присутствие неопознанного воздушного явления (UAP) в ограниченном воздушном пространстве создает потенциальную угрозу безопасности полетов для экипажей и вызывает потенциальные проблемы национальной безопасности.

Ранее стало известно, что Пентагон изучает НЛО в рамках секретной программы, и пытается выяснить причину аномалий, которые военные наблюдают в атмосфере.

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Пентагон Соединенные Штаты Америки
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