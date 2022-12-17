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У Пентагоні вперше розповіли про вивчення повідомлень про НЛО: що вдалося виявити

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Вашингтон, Субота 17 грудня 2022 18:54
У Пентагоні вперше розповіли про вивчення повідомлень про НЛО: що вдалося виявити Фото: у Пентагоні вперше розповіли про вивчення повідомлень про НЛО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Зусилля Пентагону щодо розслідування повідомлень про НЛО досі не дали жодних доказів того, що інопланетяни відвідували Землю або робили тут аварійну посадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами американських чиновників, зусилля Пентагону з розслідування аномальних, непізнаних об'єктів — чи то в космосі, чи в небі, чи навіть під водою — призвели до сотень нових повідомлень, які зараз розслідуються. Але поки що не вдалося виявити нічого, що вказувало б на розумне інопланетне життя.

"На сьогоднішній день я не бачив нічого, що вказувало б на візит інопланетян, аварію інопланетян або щось таке", - заявив заступник міністра оборони з розвідки та безпеки Рональд Моултрі.

Шон Кіркпатрік, директор нещодавно створеного Управління Пентагону з вивчення аномалій (AARO), не виключив можливості існування позаземного життя і сказав, що застосовує науковий підхід до дослідження.

Місія AARO зосереджена на незрозумілій активності навколо військових об'єктів та спрямована на виявлення можливих загроз безпеці військових операцій США та національної безпеки.

У звіті уряду за минулий рік задокументовано понад 140 випадків того, що американські військові офіційно називають "невідомими повітряними явищами". Усі перелічені спостереження, крім одного, залишаються незрозумілими та підлягають подальшому аналізу.

Раніше ми писали, що перша у своєму роді група, організована NASA, почала дослідження того, що уряд називає "невідомими повітряними явищами", які зазвичай називають НЛО.

Також повідомлялося, що міністерство оборони США у листопаді 2021 року створило нову групу для розслідування повідомлень про присутність НЛО у повітряному просторі.

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