У Пентагоні вперше розповіли про вивчення повідомлень про НЛО: що вдалося виявити

Зусилля Пентагону щодо розслідування повідомлень про НЛО досі не дали жодних доказів того, що інопланетяни відвідували Землю або робили тут аварійну посадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами американських чиновників, зусилля Пентагону з розслідування аномальних, непізнаних об'єктів — чи то в космосі, чи в небі, чи навіть під водою — призвели до сотень нових повідомлень, які зараз розслідуються. Але поки що не вдалося виявити нічого, що вказувало б на розумне інопланетне життя.

"На сьогоднішній день я не бачив нічого, що вказувало б на візит інопланетян, аварію інопланетян або щось таке", - заявив заступник міністра оборони з розвідки та безпеки Рональд Моултрі.

Шон Кіркпатрік, директор нещодавно створеного Управління Пентагону з вивчення аномалій (AARO), не виключив можливості існування позаземного життя і сказав, що застосовує науковий підхід до дослідження.

Місія AARO зосереджена на незрозумілій активності навколо військових об'єктів та спрямована на виявлення можливих загроз безпеці військових операцій США та національної безпеки.

У звіті уряду за минулий рік задокументовано понад 140 випадків того, що американські військові офіційно називають "невідомими повітряними явищами". Усі перелічені спостереження, крім одного, залишаються незрозумілими та підлягають подальшому аналізу.