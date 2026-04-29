Розвідка США вивчає, як Іран відреагує на "перемогу" Трампа, - Reuters

Навіщо розвідка це вивчає

Мета аналізу - зрозуміти наслідки можливого відступу США від конфлікту, який, за побоюваннями частини радників Трампа, може призвести до серйозних втрат республіканців на проміжних виборах наприкінці року.

Опитування Reuters/Ipsos показало: лише 26% американців вважають, що військова кампанія виправдала витрати, і лише 25% - що вона зробила США безпечнішими. Три джерела, обізнані з обговореннями у Білому домі, описують Трампа як людину, яка гостро усвідомлює політичну ціну війни.

Що думає розвідка

Якщо Трамп оголосить перемогу і виведе війська - Іран, швидше за все, сприйме це як власну перемогу. Якщо ж США збережуть значну військову присутність у регіоні - Тегеран розцінить це як переговорний тактичний хід, який не обов'язково призведе до завершення війни.

Що відбувається на переговорах

Попри оголошене 8 квітня перемир'я, Ормузька протока досі фактично закрита. Дипломатичні зусилля зайшли в глухий кут - минулих вихідних Трамп скасував поїздку свого спецпосланця Стіва Віткоффа і зятя Джареда Кушнера до Пакистану для зустрічі з іранськими представниками.

Закриття протоки, через яку проходить близько 20% світового видобутку нафти, продовжує підштовхувати ціни на паливо — зокрема в США, де це особливо болюче перед виборами.

Військові опції поки не зняті

Серед варіантів, що офіційно залишаються на столі, - нові авіаудари по військових і політичних лідерах Ірану. Втім, найамбітніші сценарії, зокрема наземне вторгнення, наразі виглядають менш імовірними, ніж кілька тижнів тому.

Окремо джерела повідомляють: під час перемир'я Іран скористався паузою, щоб відкопати укриті під час бомбардувань пускові установки, боєприпаси та дрони. Через це тактична ціна відновлення повномасштабних бойових дій зараз вища, ніж на початку перемир'я.