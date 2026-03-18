Розвідка США спрогнозувала стратегію Кремля у війні проти України
Росія до досягнення мирної угоди з Україною продовжить вести війну на виснаження, щоб досягти своїх цілей.
Як передає РБК-Україна, про це під час слухань у Комітеті Сенату з питань розвідки заявила директор національної розвідки США Тулсі Габбард.
За її словами, Росія протягом останнього року "зберігала перевагу" у війні проти України.
"Під егідою США тривають переговори між Москвою і Києвом. До досягнення мирної угоди Москва, ймовірно, продовжуватиме вести затяжну виснажливу війну доти, доки не вважатиме свої цілі досягнутими", - сказала Габбард.
Також вона зазначила, що у Росії є можливості кидати виклик інтересам США за допомогою "військових і невійськових методів".
"Найбільша загроза з боку Росії - потенційна ескалація в конфлікті, зокрема в Україні, або новий конфлікт, який призведе до прямих сутичок, включно з потенційним застосуванням ядерної зброї", - додала директор нацрозвідки США.
Путін вірить у перемогу у війні на виснаження
Нагадаємо, ще восени минулого року Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російське командування робить ставку на "теорію перемоги" Володимира Путіна, яка передбачає війну на виснаження.
За оцінками аналітиків, Кремль розраховує на чисельну перевагу військовослужбовців і ресурси, щоб перечекати підтримку України з боку Заходу і виснажити Сили оборони.
До слова, згідно з соцопитуваннями, громадяни України дедалі менше вірять у швидке завершення війни з Росією.