Разведка США спрогнозировала стратегию Кремля в войне против Украины

Россия до достижения мирной сделки с Украиной продолжит вести войну на истощение, чтобы достичь своих целей.

Как передает РБК-Украина , об этом во время слушаний в Комитете Сената по вопросам разведки заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард.

По ее словам, Россия в течение последнего года "сохраняла преимущество" в войне против Украины.

"Под эгидой США продолжаются переговоры между Москвой и Киевом. До достижения мирного соглашения Москва, вероятно, будет продолжать вести затяжную изнурительную войну до тех пор, пока не сочтет свои цели достигнутыми", - сказала Габбард.

Также она отметила, что у России есть возможности бросать вызов интересам США при помощи "военных и невоенных методов".

"Самая большая угроза со стороны России - потенциальная эскалация в конфликте, в частности в Украине, или новый конфликт, который приведет к прямым столкновениям, включая потенциальное применение ядерного оружия", - добавила директор нацразведки США.