Путін вважає, що Росія може виграти війну на виснаження, - ISW

Росія, П'ятниця 19 вересня 2025 08:15
UA EN RU
Путін вважає, що Росія може виграти війну на виснаження, - ISW Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російське військове командування надалі демонструє відданість теорії перемоги президента Володимира Путіна, за якою Росія здатна виграти війну на виснаження проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали заяву Путіна у четвер, 18 вересня про те, що на українському фронті перебувають понад 700 тисяч російських військовослужбовців. А 17 вересня начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов заявив, що російські війська наступають "практично на всіх фронтах" війни.

Експерти ISW переконані, що такі меседжі Путіна і Герасимова відповідають загальній теорії перемоги, за якою Росія має ресурси та бойові можливості для нескінченного поступового просування і таким чином перемоги України у війні на виснаження.

На думку аналітиків, ця концепція заснована на припущенні, що Росія зможе пережити підтримку України з боку країн Заходу та виснажити здатність Сил оборони чинити опір агресії.

В Інституті нагадали неодноразові заяви Путіна про те, що він вважає можливим досягнення своїх воєнних цілей на полі бою, навіть якщо просування російських військ є повільним.

На думку диктатора, його армія зможе використати чисельну перевагу особового складу і ресурсів для виснаження ЗСУ.

"Останні заяви Путіна й Герасимова є частиною ширших зусиль Кремля змусити Україну та Захід негайно піти на поступки його максималістським вимогам, апелюючи до страху, що перемога Росії нібито неминуча та що російська агресія в майбутньому буде лише посилюватися", - переконані в ISW.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що у війні проти України на боці Росії воюють 700 тисяч осіб.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Путін його підвів, адже досі не погодився закінчити війну.

Очільник Білого дому також сподівається на швидке завершення війни та пообіцяв "гарні новини".

