Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Розвідка США не бачить ознак швидкого краху режиму Ірану, - Axios

21:05 21.03.2026 Сб
3 хв
Убивство Ларіджані посилило вплив КВІР в Ірані
aimg Едуард Ткач
Фото: Моджтаба Хаменеї, верховний лідер Ірану (Getty Images)

Представники розвідувальних служб США вважають, що режим Ірану переживає глибоку кризу, проте ознак його швидкого краху немає.

За словами трьох джерел, у четвер у Комітеті з розвідки Палати представників США відбулося закрите слухання.

На цій зустрічі директор ЦРУ Джон Реткліфф і директор Розвідуправління Міноборони генерал Джеймс Адамс заявили, що іранський режим переживає глибоку кризу у сфері управління і контролю, але ознак неминучого краху немає.

Два високопоставлених іранських чиновника розповіли Axios, що вбивство Алі Ларіджані (секретаря Вищої ради нацбезпеки) розширило вакуум влади, додавши, що його заповнює в основному Корпус страждань ісламської революції.

Також вони кажуть, що піднесення (обрання верховним лідером Ірану) сина Хаменеї Моджтаби стало можливим завдяки його тісним зв'язкам з КСІР, який чинить величезний вплив на економіку, політику і безпеку Ірану, а також фактично править країною.

"КВІР захоплює Іран, і вони божевільні. Вони вкрай ідеологічно налаштовані і готові померти і зустрітися віч-на-віч з Хаменеї-старшим", - сказав арабський чиновник.

Повертаючись до доповіді розвідки США, Редкліфф і Адамс наголосили, що ще занадто рано говорити про те, чи зможе режим Ірану пережити війну і втрату стількох високопоставлених лідерів.

Ізраїль, зі свого боку, дав чітко зрозуміти, що створення основних для зміни режиму є однією з його військових цілей.

"Ми вважаємо, що чим сильніше ми будемо посилювати зовнішній тиск на них, тим сильнішим буде внутрішній тиск. Що частіше це відбуватиметься, то вища ймовірність краху режиму", - сказав виданню високопоставлений ізраїльський чиновник.

Спірне керівництво Ірану

Нагадаємо, що Ізраїль і США в рамках військової кампанії проти Ірану усунули фактично всю верхівку влади іранського режиму.

Незабаром новим верховним лідером Ірану був обраний Моджтаба Хаменеї, син минулого лідера Алі. Однак і тут є питання. Зокрема, 20 березня Моджтаба зробив уже другу заяву з моменту обрання, але при цьому жодного разу не з'являвся на публіці. Вчорашнє звернення лише посилило підозру про його стан.

Раніше в ЗМІ вже була інформація, що через поранення йому була потрібна термінова операція. У зв'язку з цим, а також на тлі загрози нових ударів - його таємно доправили до Москви, і зараз він нібито лікується в одній із резиденцій Путіна.

Тим часом ЦРУ і Моссад намагаються з'ясувати, де перебуває Моджтаба і який його реальний стан здоров'я.

