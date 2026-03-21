Розвідка США не бачить ознак швидкого краху режиму Ірану, - Axios

За словами трьох джерел, у четвер у Комітеті з розвідки Палати представників США відбулося закрите слухання.

На цій зустрічі директор ЦРУ Джон Реткліфф і директор Розвідуправління Міноборони генерал Джеймс Адамс заявили, що іранський режим переживає глибоку кризу у сфері управління і контролю, але ознак неминучого краху немає.

Два високопоставлених іранських чиновника розповіли Axios, що вбивство Алі Ларіджані (секретаря Вищої ради нацбезпеки) розширило вакуум влади, додавши, що його заповнює в основному Корпус страждань ісламської революції.

Також вони кажуть, що піднесення (обрання верховним лідером Ірану) сина Хаменеї Моджтаби стало можливим завдяки його тісним зв'язкам з КСІР, який чинить величезний вплив на економіку, політику і безпеку Ірану, а також фактично править країною.

"КВІР захоплює Іран, і вони божевільні. Вони вкрай ідеологічно налаштовані і готові померти і зустрітися віч-на-віч з Хаменеї-старшим", - сказав арабський чиновник.

Повертаючись до доповіді розвідки США, Редкліфф і Адамс наголосили, що ще занадто рано говорити про те, чи зможе режим Ірану пережити війну і втрату стількох високопоставлених лідерів.

Ізраїль, зі свого боку, дав чітко зрозуміти, що створення основних для зміни режиму є однією з його військових цілей.

"Ми вважаємо, що чим сильніше ми будемо посилювати зовнішній тиск на них, тим сильнішим буде внутрішній тиск. Що частіше це відбуватиметься, то вища ймовірність краху режиму", - сказав виданню високопоставлений ізраїльський чиновник.