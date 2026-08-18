Розвідка розкрила, по яких об'єктах РФ битиме восени та взимку

Цієї осені та взимку Росія знову битиме по енергетиці, воді й газу України, а для атак на опори електромереж окупанти розробили спеціальний дрон.

Про це йдеться в інтерв'ю РБК-Україна заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького.

На які об'єкти чекають нові удари

За даними воєнної розвідки, набір цілей у Росії залишається незмінним. Це оборонно-промисловий комплекс, військові об'єкти, енергетика, логістична система та автозаправні станції.

Водночас окупанти б'ють не лише по військових цілях, а й по цивільній інфраструктурі. Найбільше занепокоєння викликає підготовка до зими - саме тоді Україна найвразливіша.

Найвразливіше місце - опалення і світло

Взимку головною мішенню може стати електроенергія та опалення. Розвідка попереджає: саме ці сфери можуть опинитися під ударом у першу чергу.

"Наприклад, не так давно росіяни розробили безпілотник, який призначений для ураження електроопор - ЛЕПів. У його крилах закладено вибуховий елемент, який здатен перерізати метал", - сказав Скібіцький.

За словами Скібіцького, "об'єкти залишаться ті самі".

Фото: заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький про плани РФ на зиму (інфографіка РБК-Україна)

Як розвідка відстежує підготовку атак

Свої висновки українська розвідка робить на основі аналізу розвідувальної діяльності противника на території країни. Для цього використовують і космічні апарати.

Супутники стежать за об'єктами критичної інфраструктури по всій Україні, що дозволяє заздалегідь фіксувати підготовку росіян до нових ударів.

Під загрозою також вода і газ

Ризики стосуються не лише електроенергії. Віце-прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше попереджав про загрози для водопостачання - і ця небезпека залишається актуальною.

"Крім того, під загрозою восени - взимку знову може опинитись наша газотранспортна система та видобуток газу у Полтавській та Харківській областях, які противник уже атакував раніше", - додав він.

Що відомо про удари по газовидобутку та чутки про локдауни

Тим часом атаки на газову інфраструктуру вже тривають. За даними компанії, лише за минулий тиждень окупанти 13 разів атакували об'єкти "Нафтогазу", а загалом цього року таких ударів було вже 293.

Через пошкодження частину видобутку втрачено, а окремі потужності зупинено.

Попри це, станом на середину серпня в підземних сховищах України вже накопичено понад 13 мільярдів кубометрів газу - це більше за мінімальний державний орієнтир для початку опалювального сезону.