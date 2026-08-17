"Локдауни" по два тижні взимку: в ЦПД відреагували на гучний прогноз офіцера ЗСУ

Інформація про нібито двотижневі "локдауни" у великих містах України цієї зими є лише особистою думкою і не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Ця заява пролунала у відповідь на прогноз офіцера командування штурмових військ ЗСУ Дениса Ярославського, який спрогнозував тривалі відключення електроенергії у великих містах під час майбутньої зими.

"Росія не зупиниться, перемир’я не буде. Цієї зими у нас будуть локдауни по 2 тижні. У Києві, Одесі, Харкові будуть такі локдауни, яких не було навіть цієї зими", - заявив він.

Реакція Коваленка

У ЦПД закликали громадян не піддаватися паніці та зазначили, що подібні твердження є черговим нагнітанням.

"Чергове нагнітання про "локдауни" в Києві, Харкові та Одесі - це щось новеньке. Для початку, раджу коментатору вивчити, що таке локдаун, коли мова йде про "ще жорсткіші, ніж цієї зими". В нас не було локдаунів минулої зими. Останні були за пандемії ковід", - зазначив керівник ЦПД.

Коваленко заявив, що прогноз щодо відключень є лише припущенням окремої людини, яка не має відношення до питань підготовки країни до зими.

"Менше паніки. Ми пройшли багато зим, а от для ворога ця може стати справді особливою, якщо вони не припинять удари", - наголосив він.