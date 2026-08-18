Разведка раскрыла, по каким объектам РФ будет бить осенью и зимой

Этой осенью и зимой Россия снова будет бить по энергетике, воде и газу Украины, а для атак на опоры электросетей оккупанты разработали специальный дрон.

Об этом говорится в интервью РБК-Украина заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.

Каких объектов ждут новые удары

По данным военной разведки, набор целей в России остается неизменным. Это оборонно-промышленный комплекс, военные объекты, энергетика, логистическая система и автозаправочные станции.

В то же время оккупанты бьют не только по военным целям, но и по гражданской инфраструктуре. Наибольшее беспокойство вызывает подготовка к зиме - именно тогда Украина самая уязвимая.

Самое уязвимое место - отопление и свет

Зимой главной мишенью может стать электроэнергия и отопление. Разведка предупреждает, что именно эти сферы могут оказаться под ударом в первую очередь.

"Например, не так давно россияне разработали беспилотник, который предназначен для поражения электроопор - ЛЭП. В его крыльях заложен взрывной элемент, способный перерезать металл", - сказал Скибицкий.

По словам Скибицкого, "объекты останутся теми же".

Как разведка отслеживает подготовку атак

Свои выводы украинская разведка делает на основе анализа разведывательной деятельности противника на территории страны. Для этого используются и космические аппараты.

Спутники следят за объектами критической инфраструктуры по всей Украине, что позволяет заранее фиксировать подготовку россиян к новым ударам.

Под угрозой также вода и газ

Риски касаются не только электроэнергии. Вице-премьер-министр Украины Денис Шмигаль ранее предупреждал об угрозах для водоснабжения - и эта опасность остается актуальной.

"Кроме того, под угрозой осенью - зимой снова может оказаться наша газотранспортная система и добыча газа в Полтавской и Харьковской областях, которые противник уже атаковал раньше", - добавил он.

Что известно об ударах по газодобыче и слухах о локдаунах

Тем временем атаки на газовую инфраструктуру уже продолжаются. По данным компании, только за прошлую неделю оккупанты 13 раз атаковали объекты "Нафтогаза", а всего в этом году таких ударов было уже 293.

Из-за повреждения часть добычи потеряна, а отдельные мощности остановлены.

Несмотря на это, по состоянию на середину августа в подземных хранилищах Украины уже накоплено более 13 миллиардов кубометров газа - это больше минимального государственного ориентира для начала отопительного сезона.