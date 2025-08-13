Розвідка Норвегії вважає Росію найбільшою загрозою для країни

Росія є найбільшою безпековою загрозою для Норвегії. Диктатор Володимир Путін вважає, що його країна перебуває у постійному конфлікті із Заходом.

Про це заявив глава норвезької розвідки Нільс Андреас Стенсьонес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG .

Як повідомляє видання, виступаючи на події з темою "Гібридні атаки проти Норвегії: чи ми у стані війни?" Стенсьонес заявив, що не вважає поточне становище таким, що можна прирівняти до воєнного.

"Проте російський президент Володимир Путін вважає, що Росія у постійному конфлікті із Заходом. Росія на цей час є найбільшою загрозою для Норвегії", - сказав він.

Водночас глава розвідки вважає, що Росія не ставить за мету вплинути на цьогорічні вибори у Норвегії.