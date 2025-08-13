Разведка Норвегии считает Россию самой большой угрозой для страны

Россия является самой большой угрозой безопасности для Норвегии. Диктатор Владимир Путин считает, что его страна находится в постоянном конфликте с Западом.

Об этом заявил глава норвежской разведки Нильс Андреас Стенсьонес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG .

Как сообщает издание, выступая на событии с темой "Гибридные атаки против Норвегии: в состоянии ли мы войны?" Стенсьонес заявил, что не считает текущее положение таким, что можно приравнять к военному.

"Однако российский президент Владимир Путин считает, что Россия в постоянном конфликте с Западом. Россия в настоящее время является самой большой угрозой для Норвегии", - сказал он.

В то же время глава разведки считает, что Россия не ставит целью повлиять на нынешние выборы в Норвегии.