ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Разведка Норвегии считает Россию самой большой угрозой для страны

Норвегия, Среда 13 августа 2025 17:54
UA EN RU
Разведка Норвегии считает Россию самой большой угрозой для страны Фото: разведка Норвегии считает Россию самой большой угрозой для страны (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия является самой большой угрозой безопасности для Норвегии. Диктатор Владимир Путин считает, что его страна находится в постоянном конфликте с Западом.

Об этом заявил глава норвежской разведки Нильс Андреас Стенсьонес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG.

Как сообщает издание, выступая на событии с темой "Гибридные атаки против Норвегии: в состоянии ли мы войны?" Стенсьонес заявил, что не считает текущее положение таким, что можно приравнять к военному.

"Однако российский президент Владимир Путин считает, что Россия в постоянном конфликте с Западом. Россия в настоящее время является самой большой угрозой для Норвегии", - сказал он.

В то же время глава разведки считает, что Россия не ставит целью повлиять на нынешние выборы в Норвегии.

Россия является угрозой для Финляндии

Напомним, Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. В стране открыто заявляют, что Россия является главной угрозой национальной безопасности, прибегает к гибридному влиянию и не откажется от агрессивной политики.

На фоне наращивания военной активности России у границ Финляндии и Норвегии, США и Финляндия провели совместные арктические учения. Маневры включали боевую подготовку в условиях лесной местности и тренировки на лыжах. Условным противником в учениях считается именно Россия.

В Хельсинки считают, что у Москвы есть примерно пять лет до восстановления возможностей, которые могут представлять прямую угрозу. В то же время в НАТО предупреждают: Россия уже рассматривает Арктику как стратегический регион и может активизировать давление на Альянс после завершения войны против Украины.

В ответ Норвегия планирует увеличить оборонные расходы и рассматривает выход из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Норвегия
Новости
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия