Разведка Литвы установила ряд фирм, которые помогают России обходить санкции

Некоторые литовские компании знают, что помогают российским предприятиям обходить санкции, но продолжают с ними сотрудничать.

Об этом заявили Департамент государственной безопасности и второе следственное управление Министерства обороны Литвы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Также указывается, что организации из РФ часто привлекают российские и белорусские компании, которые давно присутствуют в Литве, к схемам обхода международных санкций. Они отмечают, что многие из этих компаний предоставляют складские, транспортные и таможенные услуги.

"Среди товаров, экспортируемых в Россию, - комплектующие для транспортного сектора, металлообрабатывающее и лабораторное оборудование, электроника, микроэлектроника и комплектующие, а также продукция военного назначения", - говорится в сообщении.

Ведомства уточнили, что РФ прилагает большие усилия для обхода международных санкций, разрабатывая новые схемы с участием российских спецслужб, используя контакты с компаниями, работающими в странах Евросоюза, а также используя граждан России и Беларуси.

Кто в РФ курирует процесс обхода санкций

Большинство граждан России и Беларуси, владеющих компаниями в Литве, связанными со схемами обхода санкций, имеют прямые деловые контакты в России и Белоруссии.

Согласно отчету, их фирмы закупают оборудование, произведенное на Западе, и поставляют его российским или белорусским компаниям, учреждениям и научно-исследовательским организациям, работающим в стратегических отраслях.

Некоторые компании, принадлежащие белорусским гражданам в Литве, также действовали в интересах предприятий в России, стремясь предоставить им оборудование для модернизации своих вооруженных сил, и получали финансирование от компаний, связанных с российской военной промышленностью.

Российские спецслужбы, а именно Служба внешней разведки, Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России и Федеральная служба безопасности, участвуют в организации ввоза подсанкционных товаров и оборудования в Россию.

РФ активизирует усилия по закупке важной продукции в обход санкций

"Компании, работающие в стратегических отраслях промышленности России, сотрудничают со спецслужбами и предоставляют им "списки закупок", содержащие западное высокотехнологичное оборудование или компоненты, которые должны приобрести российские спецслужбы", - говорится в отчете.

Поскольку российские стратегические отрасли сталкиваются с трудностями из-за санкций, весьма вероятно, что российские спецслужбы активизируют свои усилия по закупке и поставке необходимого оборудования, продукции или технологических инноваций в Россию.

"Также весьма вероятно, что для достижения этой цели они будут использовать цепочки поставок, логистическую инфраструктуру или частных лиц, стремящихся получить прибыль от уклонения от санкций", - добавили в разведке.

Выявлены также случаи, когда схемы обхода санкций организовывали граждане России, которые не создавали и не вели бизнес в Литве, но получили вид на жительство.

Согласно отчету, они обычно действуют как посредники, пытаясь установить контакты с литовскими компаниями, которые продают или производят необходимое России оборудование.

Россия продолжает обходить санкции

Недавно Politico писало, что, несмотря на санкции в отношении российской нефти, страна-агрессор в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки горючего Европейским союзом.

Также СМИ сообщали, что итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие из-за собственной "дочки" и компании оружейного барона Михаила Хубутии.

А в Чехии заявляли, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.