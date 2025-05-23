Розвідка Литви вимагає покарань за дезінформацію і саботаж: до чого тут РФ і Білорусь

"Як мінімум, потрібно переглянути правову базу. Ці загрози, що виникають, зростаюча напруженість і цілі ворожих держав не зникають - вони стають складнішими. Головна теза, яку ми тоді висловили, полягала в тому, що нам необхідно шукати способи криміналізації підривної діяльності", - сказав він.

За словами начальника розвідки, підривна діяльність може включати поширення дезінформації, організацію зборів і надання допомоги ворожій державі в діях проти Литви.

LRT уточнює, що ідея криміналізації підривної дії була публічно висловлена колишнім директором ДДБ ще 2016 року.

Також ЗМІ зазначає, що останніми роками литовські та інші західні агенції відзначають зростання диверсійної активності Росії.

Нинішній глава ДБГ не став критикувати дії колишнього кандидата в президенти Литви Едвардаса Вайткуса. Однак він заявив, що "Росія і Білорусь експлуатували і будуть експлуатувати осіб, які виступають проти Литви і демократичних цінностей, які вона відстоює".

У Білорусі Вайткус заявив, що президент Гітанас Науседа був обраний незаконно. Крім того, він звинуватив Литву в русі до знищення литовської нації і державності.

Його висловлювання опублікувало білоруське державне інформаційне агентство "Белта" і різні новинні сайти, згідно з цими повідомленнями, Вайткус зустрівся з лідером партії "Біла Русь" і провів пресконференцію.

Після цієї поїздки поліція почала досудове розслідування. Екскандидата в президенти підозрюють у наданні допомоги іноземній державі в діях, спрямованих проти Литви.