Разведка Литвы требует наказаний за дезинформацию и саботаж: причем тут РФ и Беларусь

"Как минимум, нужно пересмотреть правовую базу. Эти возникающие угрозы, растущая напряженность и цели враждебных государств не исчезают - они становятся более сложными. Главный тезис, который мы тогда высказали, заключался в том, что нам необходимо искать способы криминализации подрывной деятельности", - сказал он.

По словам начальника разведки, подрывная деятельность может включать распространение дезинформации, организация собрала и оказание помощи враждебному государству в действиях против Литвы.

LRT уточняет, что идея криминализации подрывной действия была публично высказана бывшим директором ДГБ еще в 2016 году.

Также СМИ отмечает, что в последние годы литовские и другие западные агенства отмечают рост диверсионной активности России.

Нынешний глава ДБГ не стал критиковать действия бывшего кандидата в президенты Литвы Эдвардаса Вайткуса. Однако он заявил, что "Россия и Беларусь эксплуатировали и будут эксплуатировать лиц, выступающих против Литвы и демократических ценностей, которые она отстаивает".

В Беларуси Вайткус заявил, что президент Гитанас Науседа был избран незаконно. Кроме того, он обвинил Литву в движении к уничтожению литовской нации и государственности.

Его высказывания были опубликованы белорусским государственным информационным агентством Белта и различными новостными сайтами, согласно этим сообщениям, Вайткус встретился с лидером партии "Белая Русь" и провел пресс-конференцию.

После этой поездки полиция начала досудебное расследование. Экс-кандидата в президенты подозревают в оказании помощи иностранному государству в действиях, направленных против Литвы.