Литва подала позов проти Білорусі в Гаагу: міграційна криза через режим Лукашенка
Литва подала позов до Міжнародного суду в Гаазі через міграційну кризу, організовану режимом Лукашенка. Білорусь використовує міграцію як політичний тиск на ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Литва подала до Міжнародного суду ООН позов проти Білорусі за міграційну кризу. Влада звинувачує режим президента Олександра Лукашенка в організації нелегальних потоків мігрантів для тиску на ЄС.
Міністерство закордонних справ Литви заявило, що Білорусь порушила міжнародні зобов'язання щодо боротьби з незаконною міграцією.
За даними литовської сторони, білоруська влада збільшила авіарейси мігрантів, допомагала з візами і направляла людей до литовського кордону, сприяючи його незаконному перетину в небезпечних умовах.
Литва вимагає від Білорусі компенсації збитків, зокрема витрат на будівництво прикордонних споруд, і гарантій припинення подібних дій. У МЗС підкреслюють, що всі спроби вирішити суперечку мирним шляхом не увінчалися успіхом.
Від початку кризи литовські прикордонники зафіксували понад 23 тисячі спроб незаконного переходу кордону з Білорусі.
Литва вважає дії Мінська формою політичного тиску у відповідь на санкції та підтримку білоруської опозиції в ЄС.
Раніше Литва звернулася до Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати злочини режиму Лукашенка, включно з насильницькою депортацією і переслідуванням громадян.
У Вільнюсі незабаром відкриє роботу інформаційний пункт Ради Європи для білоруських громадян.
Литва посилює кордони
Нагадаємо, стало відомо, що Литва посилює охорону державного кордону і вводить нові обмеження на пунктах пропуску через провокації Білорусі.
Як уточнювалося, причиною такого рішення стала нелегальна міграція, а також зміна тактики білоруських розвідувальних і прикордонних служб.
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