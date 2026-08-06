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Розвідка Литви попередила про новий план РФ щодо України та країн Балтії

15:25 06.08.2026 Чт
2 хв
Що замислив Кремль цього разу?
aimg Юлія Капітонова
Розвідка Литви попередила про новий план РФ щодо України та країн Балтії Фото: Робертас Каунас, міністр оборони Литви (Getty Images)
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Військова розвідка Литви має дані про те, що Росія може використати безпілотники українського виробництва для атак на об'єкти критичної інфраструктури в країнах Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як вдалося дізнатися литовським розвідникам, Росія може використати захоплені українські дрони, щоб приховати справжнє походження атаки та заперечити свою причетність до можливих ударів по території країн НАТО.

Ці дані також підтвердив міністр оборони Литви Робертас Каунас.

"Ми маємо інформацію, що Росія розглядає можливість здійснення нетрадиційних кінетичних атак на об'єкти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. Ймовірно, для цього можуть бути використані безпілотники українського виробництва", - заявив глава оборонного відомства.

Попри це, Каунас не розкрив, які саме об'єкти можуть стати цілями та коли потенційно можуть відбутися такі атаки.

Що важливо розуміти, нещодавно урядовий комітет Польщі з питань національної безпеки обговорив можливі сценарії російської операції під чужим прапором, зокрема із застосуванням безпілотників, замаскованих під українські.

Крім того, лідери країн східного флангу НАТО нещодавно публічно попередили про можливі провокації з боку Росії, посилаючись на розвідувальні дані, які свідчать про підготовку таких дій.

До речі, нещодавно глава МЗС Польщі Радослав Сікорський попередив, що загнаний у кут Путін може вдатися до "чогось ризикованого".

Також стало відомо, що Кремль підвищує рівень ескалації та планує серію нових диверсій.

Ба більше, з'ясувалося, що Путін готує випробування для нового прем'єра Британії.

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