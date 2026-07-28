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Сікорський попередив, що загнаний у кут Путін може вдатися до "чогось ризикованого"

21:38 28.07.2026 Вт
2 хв
Слабкість Кремля може мати зовсім не ті наслідки, на які багато хто очікує
aimg Марія Науменко
Сікорський попередив, що загнаний у кут Путін може вдатися до "чогось ризикованого" Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
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Економічні проблеми Росії та перебіг війни посилюють тиск на Кремль. У Варшаві припускають, що це може підштовхнути російське керівництво до ризикованих дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в ефірі телеканалу TVP World.

За словами Сікорського, російська економіка вже починає відчувати наслідки війни, а владі дедалі складніше підтримувати наратив про "спеціальну військову операцію".

"Російська економіка починає зазнавати труднощів. Росіяни вже не можуть вдавати, що це якась зовнішня, спеціальна військова операція", - заявив глава польського МЗС.

Водночас він поставив під сумнів готовність Путіна припинити війну.

"Питання полягає в тому, чи готовий Путін до угоди", - додав Сікорський.

Міністр також зазначив, що, на його думку, Кремль переоцінив власні можливості.

"Можливості Путіна менші, ніж ми думали, але його наміри ще гірші", - наголосив він.

За словами Сікорського, російський диктатор не має об'єктивного уявлення про реальну ситуацію.

"Він явно дезінформований. Він явно не має реалістичного уявлення про своє становище та перспективи. Бо інакше він би уклав угоду", - заявив польський міністр.

На його думку, саме "відчайдушне" становище Путіна може спонукати його вчинити "щось ризиковане". Таку оцінку Сікорський дав на тлі побоювань щодо можливої подальшої ескалації з боку Росії.

"Хворий чоловік зі зброєю - це все одно чоловік зі зброєю", - зауважив міністр.

Він додав, що саме тому Польща нарощує витрати на оборону, щоб будь-який можливий конфлікт із нею був для Росії значно дорожчим, ніж нинішня війна проти України.

Нагадаємо, раніше СЗРУ повідомляла, що Росія почала дедалі активніше фінансувати війну за рахунок прихованої емісії рубля.

За оцінкою розвідки, така схема посилює інфляційні ризики та свідчить про проблеми Кремля з пошуком коштів на ведення війни.

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