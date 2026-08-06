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Разведка Литвы предупредила о новом плане РФ по Украине и странам Балтии

15:25 06.08.2026 Чт
2 мин
Что в этот раз задумал Кремль?
aimg Юлия Капитонова
Разведка Литвы предупредила о новом плане РФ по Украине и странам Балтии Фото: Робертас Каунас, министр обороны Литвы (Getty Images)
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У военной разведки Литвы есть данные о том, что Россия может использовать беспилотники украинского производства для атак на объекты критической инфраструктуры в странах Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как удалось узнать литовским разведчикам, Россия может использовать захваченные украинские дроны, чтобы скрыть подлинное происхождение атаки и отрицать свою причастность к возможным ударам по территории стран НАТО.

Эти данные также подтвердил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

"У нас есть информация, что Россия рассматривает возможность осуществления нетрадиционных кинетических атак на объекты критической инфраструктуры в Балтийском регионе. Вероятно, для этого могут быть использованы беспилотники украинского производства", - заявил глава оборонного ведомства.

Несмотря на это, Каунас не раскрыл, какие именно объекты могут стать целями и когда могут произойти такие атаки.

Что важно понимать, недавно правительственный комитет Польши по национальной безопасности обсудил возможные сценарии российской операции под чужим флагом, в частности с применением беспилотников, замаскированных под украинские.

Кроме того, лидеры стран восточного фланга НАТО недавно публично предупредили о возможных провокациях со стороны России, ссылаясь на разведывательные данные, свидетельствующие о подготовке таких действий.

Кстати, недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что загнанный в угол Путин может пойти на "нечто рискованное".

Также стало известно, что Кремль повышает уровень эскалации и планирует ряд новых диверсий.

Более того, выяснилось, что Путин готовит испытания для нового премьера Британии.

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