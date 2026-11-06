Трамп розглядає три варіанти щодо Ірану: війна або деескалація за лічені дні, - Axios

Президент США Дональд Трамп 5 листопада вперше після виборів до Конгресу зустрівся з головними радниками з нацбезпеки, щоб обговорити подальші плани щодо ситуації з Іраном. На вибір є три варіанти подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За словами джерел, Трамп на даний момент розглядає три варіанти подій :

розпочати нові удари; продовжити економічне задушення іранського режиму; укласти угоду, яка включатиме значні поступки іранцям.

Швидка деескалація

Поки Трамп обмірковував свої подальші кроки, у четвер відбувалася активна дипломатія, включаючи численні телефонні переговори між главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі та регіональними посередниками з Катару, Саудівської Аравії, Туреччини, ОАЕ, Оману та Єгипту.

Посередники з Катару продовжили обговорення з іранцями та Білим домом щодо проєкту пропозиції, що передбачає низку кроків, які мають бути зроблені сторонами протягом двох днів , щоб зміцнити взаємну довіру з метою укладання ширшої угоди.

Пропозиція включає наступне:

першого ж дня США знімуть морську блокаду і розблокують частину заморожених іранських активів. Навзаєм Іран надішле офіційне запрошення МАГАТЕ, щоб направили інспекторів на розбомблені ядерні об'єкти;

США знімуть морську блокаду і розблокують частину заморожених іранських активів. Навзаєм Іран надішле офіційне запрошення МАГАТЕ, щоб направили інспекторів на розбомблені ядерні об'єкти; на другий день Ормузька протока має знову відкритися, після чого відновилися б ядерні переговори, зосереджені на запасах високозбагаченого урану в Ірані.

Путін готовий включиться посередником

Axios зазначає, що 5 листопада секретар Вищої ради нацбезпеки Ірану Мохсен Резаї - ключовий учасник непрямих переговорів із США - зустрівся з диктатором РФ Володимиром Путіним у Кремлі.

Зустріч відбулася за кілька днів після телефонної розмови Путіна та Резаї, а також пропозицій російського диктатора виступити посередником між США та Іраном.

Резаї повідомив, що передав Путіну послання від верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї. Він додав, що Путін підкреслив свою готовність спробувати допомогти покласти край війні.

"Ми повідомили пану Путіну, що висунули американцям сім умов щодо дипломатії, і що доти, доки американці не виконають наші сім умов, ні Ормузька протока не буде відкрита, ні жодних переговорів не буде", - заявив Резаї після зустрічі.

Підготовка США до ударів

Тим часом американський чиновник каже, що Центральне командування США завершує підготовку до можливого відновлення великих бойових дій в Ірані, хоча нового розпорядження з Вашингтона наразі не було отримано.

Однією із ознак того, що США планують відновити удари, може стати прибуття на Близький Схід третьої авіаносної ударної групи ВМС Сполучених Штатів.

За словами американського чиновника, авіаносець USS Theodore Roosevelt та його ударна група проведуть кілька днів у Сінгапурі, починаючи з п'ятниці, із заходу у порт. Джерело каже, що вони не досягнуть зони відповідальності Центрального командування США раніше ніж до середини листопада.