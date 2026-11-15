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Разведка Израиля предупредила США о планах Ирана убить Трампа, - СМИ

11:58 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Разведка Израиля предупредила США о планах Ирана убить Трампа, - СМИ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Израильская разведка предупредила ЦРУ о планах Ирана совершить покушение на президента США Дональда Трампа и американских чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Israel Hayom.

Разведывательные данные, предоставленные Моссадом ЦРУ, свидетельствуют, что Иран намерен атаковать Трампа и высокопоставленных членов его администрации начиненными взрывчаткой беспилотниками.

Источники издания отметили, что эти данные подтвердило и другое западное разведывательное агентство. В то же время именно разведданные Израиля стали одним из главных факторов, повлиявших на изменение позиции Трампа по переговорам с Тегераном.

По информации источников, перспективы заключения даже предварительного соглашения между США и Ираном в последние дни существенно ухудшились.

Из-за возможных угроз американские высокопоставленные чиновники начали ограничивать публичные выступления на мероприятиях под открытым небом. Некоторые представители администрации временно переехали из своих домов в более безопасные места.

Публичные появления Трампа также ограничили, а для них ввели дополнительные меры безопасности.

Отмечается, что угроза со стороны Ирана стала одной из причин, по которым Белый дом изменил подход к переговорам с Тегераном.

В настоящее время американская сторона пытается достичь договоренности на основе меморандума о взаимопонимании, заключенном в мае.

Напомним, ранее мы сообщали, что в последнее время в США усилились разногласия по дальнейшему ведению войны на Ближнем Востоке.

Часть союзников Вашингтона настаивала на новых ударах по Ирану, в то время как другие выступали против эскалации.

Администрация президента США Дональда Трампа начала склоняться к продолжению экономического давления на Тегеран вместо возобновления полномасштабных боевых действий.

Сам Трамп заявил, что может воздержаться от новых масштабных атак, если Иран или поддерживаемые им хуститы не будут прибегать к провокациям.

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