Трамп може відкласти заплановані удари по Ірану, але є умова, - Reuters

США можуть утриматися від нових ударів по Ірану за відсутності провокацій з боку Тегерана. Однак військовий сценарій залишається на порядку денному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами трьох осіб, обізнаних із ситуацією, президент США Дональд Трамп останніми днями повідомив своїм старшим радникам, що розглядає можливість не відновлювати масштабні атаки, якщо Тегеран або підтримувані ним хусити в Ємені не вдаватимуться до нових провокацій.

Водночас його публічні заяви залишаються суперечливими: президент то погрожує новими ударами, то говорить про скорочення військової кампанії.

Нинішні та колишні американські посадовці зазначають, що Трамп досі не визначився, як завершити конфлікт, який США розпочали разом з Ізраїлем у лютому.

Війна залишається непопулярною, а союзники Вашингтона на Близькому Сході просять американського президента не повертатися до повномасштабних бойових дій.

Трамп визнав, що бере до уваги позицію партнерів. Днями в інтерв'ю спортивному коментатору Стівену А. Сміту він заявив: "Я міг би покласти цьому край негайно, але на прохання країн, які я прагну захистити, ми робимо це трохи довше, трохи цивілізованіше".

У Білому домі наголосили, що остаточне рішення щодо подальших дій залишається за президентом. Там також заявили, що США мають сильні позиції, контролюють Ормузьку протоку та спостерігають за погіршенням економічної ситуації в Ірані.

"Тільки президент Трамп знає, що він зробить і коли", - зазначив представник адміністрації.

Які військові варіанти розглядають США

За словами ще трьох джерел Reuters, найближчими днями до Близького Сходу має прибути третій авіаносець. Спочатку він повинен замінити один із двох кораблів, які вже перебувають у регіоні, однак за потреби всі три можуть залишитися там.

Серед можливих цілей нових ударів - підземні ядерні об'єкти Ірану. Водночас США вже атакували ці об'єкти, тому ефективність повторних ударів залишається під питанням.

За оцінками американської розвідки, нові атаки навряд чи суттєво змінять позицію Тегерана на переговорах. Крім того, Трампу доповіли про стан запасів американського озброєння: частина боєприпасів скоротилася до тривожного рівня.

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, останніми днями позиція Вашингтона щодо Ірану змінювалася від погроз новими ударами до спроб уникнути відновлення повномасштабної війни.

9 листопада глава МЗС Ірану Аббас Арагчі фактично висунув США ультиматум: Тегеран дав два дні на припинення бойових дій на всіх фронтах, пригрозивши жорсткою відповіддю.