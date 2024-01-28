Розвідка Британії: в Росії за пів року вдвічі зросла кількість підпалів військкоматів

Як пише розвідка, 22 січня 2024 року влада Росії заявила, що з початку повномасштабного вторгнення відбулось 220 нападів на військкомати. Згідно з даними "Медіазони", 113 нападів було зафіксовано з 26 липня 2023 року. Відповідно до цього, це свідчить про подвоєння підпалів військкоматів за останні шість місяців.

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін звинувачує відповідальних за підпали в тому, що вони "діють за вказівкою західних чиновників".

"Однак збільшення кількості підпалів, найімовірніше, пов'язане зі зростанням невдоволення війною серед російського населення, особливо серед тих, хто буде мобілізований у разі оголошення другої хвилі мобілізації. Деяким з тих, кого звинувачують у скоєнні таких нападів, були пред'явлені звинувачення в тероризмі і державній зраді", - пише розвідка.

Диктатор Володимир Путін під час пресконференції 14 грудня 2023 року заявив, що Росія не планує більше мобілізації заходів. Втім, підпали військкоматів свідчать про брак довіри до цієї обіцянки.

Мобілізація в Росії

Як вважають експерти, ймовірно, до майбутніх виборів президента у Росії навряд чи почнуть проводити справжню мобілізацію.

За словами представника Головного управління розвідки Вадима Скібіцького, щодня контракти в Росії підписують до 1000-1100 осіб, або приблизно 30 тисяч на місяць.

Також за оцінками ГУР, в Російській Федерації зростає кількість людей, що незадоволені війною в Україні.

Вибори президента в Росії

8 грудня 2023 року, диктатор Володимир Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти. Прессекретар Дмитро Пєсков переконаний в переобранні чинного голови Кремля з результатом понад 90% голосів.

Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести й на тимчасово окупованих територіях України.