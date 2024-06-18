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Розвідка Британії: росіяни могли захопити Новоалександрівку, це створює ризики

Вівторок 18 червня 2024 12:05
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Розвідка Британії: росіяни могли захопити Новоалександрівку, це створює ризики Фото: ілюстроване зображення (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти, ймовірно, могли взяти під контроль село Новоолександрівка Донецької області. Це створює загрозу для одного з основних шляхів постачання Сил оборони на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Британії.

"Російські війська, ймовірно, взяли під контроль село Новоолександрівка, розташоване приблизно за 20 км на північ від Авдіївки Донецької області. У цьому районі протягом 2024 року точилися запеклі бої, і Росія поступово просувалася вперед з моменту захоплення Авдіївки в лютому 2024 року", - розповідає Міноборони Британії.

Зазначається, що окупація Новоолександрівки дозволить ворогу наблизитись до дороги Т-05-04, яка є одним з основних шляхів постачання Сил оборони на сході.

Розвідка додає, що ймовірно село Воздвиженка стане наступною метою Росії, яка планує перерізати дорогу і порушити українську логістику.

Розвідка Британії: росіяни могли захопити Новоалександрівку, це створює ризики

Фото: росіяни могли захопити Новоалександрівку, це створює ризики (deepstatemap.live)

Ситуація на фронті

За словами головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського, ворог намагається розширити географію бойових дій, оскільки розуміє, що поставка озброєння, а також винищувачів F-16 зіграють на користь України.

Як пише Генеральний штаб ЗСУ, станом на сьогоднішній ранок, на фронті зафіксовано 33 бойових зіткнення. Терористи намагаються просунутись до мікрорайону Новий міста Часів Яр.

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