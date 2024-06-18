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Разведка Британии: россияне могли захватить Новоалександровку, это создает риски

Вторник 18 июня 2024 12:05
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Разведка Британии: россияне могли захватить Новоалександровку, это создает риски Фото: иллюстрированное изображение (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты, вероятно, могли взять под контроль село Новоалександровка Донецкой области. Это создает угрозу для одного из основных путей снабжения Сил обороны на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.

"Российские войска, вероятно, взяли под контроль село Новоалександровка, расположенное примерно в 20 км к северу от Авдеевки Донецкой области. В этом районе в течение 2024 года шли ожесточенные бои, и Россия постепенно продвигалась вперед с момента захвата Авдеевки в феврале 2024 года", - рассказывает Минобороны Британии.

Отмечается, что оккупация Новоалександровки позволит врагу приблизиться к дороге Т-05-04, которая является одним из основных путей снабжения Сил обороны на востоке.

Разведка добавляет, что вероятно село Воздвиженка станет следующей целью России, которая планирует перерезать дорогу и нарушить украинскую логистику.

Разведка Британии: россияне могли захватить Новоалександровку, это создает риски

Фото: россияне могли захватить Новоалександровку, это создает риски (deepstatemap.live)

Ситуация на фронте

По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, враг пытается расширить географию боевых действий, поскольку понимает, что поставка вооружения, а также истребителей F-16 сыграют в пользу Украины.

Как пишет Генеральный штаб ВСУ, по состоянию на сегодняшнее утро, на фронте зафиксировано 33 боевых столкновения. Террористы пытаются продвинуться к микрорайону Новый города Часов Яр.

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