Розвідка Британії проаналізувала нові спроби штурмів росіян біля Куп'янська

Російська армія активізувала наступальні дії біля Куп'янська. Війська РФ вийшли до річки Оскіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).
Британська розвідка зазначає, що на південь від Куп'янська російські війська вийшли до річки Оскіл, розірвавши українські логістичні лінії на східному березі річки.
Російське угруповання на південь від Куп'янська розширюється. РФ намагається посилити тиск на українські сили в цьому районі.
Жителів Куп'янська та прилеглих районів вже евакуювали. За попередніми оцінками, у цьому регіоні залишилося близько 4 тисяч цивільних. До повномасштабної війни там мешкало 27 тисяч осіб.
Британська розвідка нагадує, що Куп'янськ має важливе значення, оскільки є транспортним вузлом і логістичним центром. Українці відновили контроль над Куп'янськом у вересні 2022 року.
Нагадаємо, днями українські воїни відбили масштабну атаку ворога на Куп'янськ. Частина російських штурмовиків переодягнулася у форму ЗСУ. Окупанти атакували у чотири хвилі.
Сервіс DeepState заявив, що деякі росіяни після знищення їх техніки розбіглися по будинках у Куп'янську. За словами місцевої влади, окупантів знищили, їм не вдалося закріпитися у місті.
Генштаб ЗСУ наголошує, що Куп'янськ перебуває під контролем Сил оборони України.
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