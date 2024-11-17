Разведка Британии проанализировала новые попытки штурмов россиян возле Купянска

Британская разведка отмечает, что к югу от Купянска российские войска вышли к реке Оскол, разорвав украинские логистические линии на восточном берегу реки.

Российская группировка южнее Купянска расширяется. Россия пытается усилить давление на украинские силы в этом районе.

Жителей Купянска и близлежащих районов уже эвакуировали. По предварительным оценкам, в этом регионе осталось около 4 тысяч гражданских. До полномасштабной войны там проживало 27 тысяч человек.

Британская разведка напоминает, что Купянск имеет важное значение, поскольку является транспортным узлом и логистическим центром. Украинцы возобновили контроль над Купянском в сентябре 2022 года.