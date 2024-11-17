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Разведка Британии проанализировала новые попытки штурмов россиян возле Купянска

Фото: в Британии проанализировала новые попытки штурмов россиян возле Купянска (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия активизировала наступательные действия возле Купянска. Войска РФ вышли к реке Оскол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).

Британская разведка отмечает, что к югу от Купянска российские войска вышли к реке Оскол, разорвав украинские логистические линии на восточном берегу реки.

Российская группировка южнее Купянска расширяется. Россия пытается усилить давление на украинские силы в этом районе.

Жителей Купянска и близлежащих районов уже эвакуировали. По предварительным оценкам, в этом регионе осталось около 4 тысяч гражданских. До полномасштабной войны там проживало 27 тысяч человек.

Британская разведка напоминает, что Купянск имеет важное значение, поскольку является транспортным узлом и логистическим центром. Украинцы возобновили контроль над Купянском в сентябре 2022 года.

 

Активизация РФ под Купянском

Напомним, на днях украинские воины отразили масштабную атаку врага на Купянск. Часть российских штурмовиков переоделась в форму ВСУ. Оккупанты атаковали в четыре волны.

Сервис DeepState заявил, что некоторые россияне после уничтожения их техники разбежались по домам в Купянске. По словам местных властей, оккупантов уничтожили, им не удалось закрепиться в городе.

Генштаб ВСУ отмечает, что Купянск находится под контролем Сил обороны Украины.

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