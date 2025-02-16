Розвідка Британії: пріоритет росіян під Покровськом - відрізати логістичні лінії ЗСУ

У зведенні зазначається, що 13 лютого Росія заявила про захоплення села Водяне Друге, яке розташоване східніше Покровська та Мирнограда біля траси Н-32. Вона сполучає Костянтинівку і Мирноград та є важливим логістичним маршрутом для українських оборонців.

"У цьому районі тривають бої, українські сили скоріш за все відбивають більшість атак", - зазначають британські аналітики.



скриншот deepstatemap.live

З західного флангу цієї ділянки українські сили контратакують біля Котлиного на трасі Т-04-06 та у Піщаному. За обидві ділянки йдуть важкі бої.

Розвідка додає, що українські сили скоріш за все намагаються завадити просуванню росіян, щоб втримати головний шлях постачання у напрямку Удачного, що за 12 км на південний захід від Покровська.

"Спроба оточення Покровська, а також спроби відрізати українські логістичні лінії уздовж лінії фронту залишається пріоритетним напрямком наступальних дій Росії", - наголошує розвідка.

У Британії зазначили, що фокус окупантів відображається на великих втратах ворога, які раніше озвучив речник ОСУВ "Хортиця". За його словами, за січень в районі Покровська росіяни втратили 7 тисяч солдатів убитими та до 15 тисяч пораненими або зниклими безвісти.