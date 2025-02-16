Розвідка Британії: пріоритет росіян під Покровськом - відрізати логістичні лінії ЗСУ

Росіяни під Покровськом зосереджені на перерізанні логістичних ліній українських військ. Це фокус відображається на великих втратах ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).
У зведенні зазначається, що 13 лютого Росія заявила про захоплення села Водяне Друге, яке розташоване східніше Покровська та Мирнограда біля траси Н-32. Вона сполучає Костянтинівку і Мирноград та є важливим логістичним маршрутом для українських оборонців.
"У цьому районі тривають бої, українські сили скоріш за все відбивають більшість атак", - зазначають британські аналітики.
скриншот deepstatemap.live
З західного флангу цієї ділянки українські сили контратакують біля Котлиного на трасі Т-04-06 та у Піщаному. За обидві ділянки йдуть важкі бої.
Розвідка додає, що українські сили скоріш за все намагаються завадити просуванню росіян, щоб втримати головний шлях постачання у напрямку Удачного, що за 12 км на південний захід від Покровська.
"Спроба оточення Покровська, а також спроби відрізати українські логістичні лінії уздовж лінії фронту залишається пріоритетним напрямком наступальних дій Росії", - наголошує розвідка.
У Британії зазначили, що фокус окупантів відображається на великих втратах ворога, які раніше озвучив речник ОСУВ "Хортиця". За його словами, за січень в районі Покровська росіяни втратили 7 тисяч солдатів убитими та до 15 тисяч пораненими або зниклими безвісти.
Покровськ - це місто у Донецькій області, за яке точаться важкі бої. Покровський напрямок - найактивніша ділянка фронту, минулої доби там зафіксували понад 70 атак.
Як раніше повідомляв головком ЗСУ Олександр Сирський, українські захисники у січні знешкодили на Покровському напрямку 15 тисяч окупантів.
За словами речник ОСУВ "Хортиця", втрати РФ під Покровськом у січні були більшими, ніж за весь час другої чеченської війни.
Також речник повідомляв, що російські війська не має чіткого контролю над трасою Покровськ-Костянтинівка, в районі траси тривають бої.
При цьому президент Володимир Зеленський цього тижня зазначав, що ситуація на Покровському напрямку останніми днями покращилася.
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