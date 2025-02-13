Хто контролює трасу Покровськ-Костянтинівка і що там відбувається: відповідь Сил оборони

Російські війська не має повного контролю над трасою Покровськ-Костянтинівка у Донецькій області. Бої у тому районі тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі "Суспільне. Студія".

За його словами, в районі траси тривають бої, а окупанти не мають чіткого контролю над нею.

"Там немає якогось чіткого контролю за трасою чи населених пунктів навколо неї. Тому що там ідуть зараз безпосередньо йдуть боєзіткнення із різними результатами. Українські війська відновлюють на певних напрямках позиції, російські намагаються лізти та закріплюватись, чіплятися за якісь малі населені пункти, за якісь окремі позиції в малих населених пунктах", - пояснив речник.

Ділянка фронту поблизу траси - це частина Покровського напрямку. Основний вектор атак на цій ділянці направлений ближче до Покровська.

"Себто, битва за Покровськ іде, вона іде доволі активно. Вона йде на південь та південний захід", - додав Трегубов.



скриншот deepstatemap.live



Варто додати, що 10 лютого аналітичний проєкт DeepState на своїй мапі позначив частину траси Покровськ-Костянтинівка червоним кольором, тобто під контролем окупаційних військ.