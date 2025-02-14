На Покровському напрямку в останні дні ситуація краща, - Зеленський
На Покровському напрямку фронту в останні дні краща ситуація. Українські війська там "впевненіші", ніж були до цього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
"Я думаю важливо почути, що у нас в останні дні на Покровському напрямку ситуація краща, без якихось деталей", - сказав президент.
Він додав, що Сили оборони на Покровському напрямку "впевненіші, ніж були".
Нагадаємо, напередодні, 13 лютого, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив про "хороший результат" на фронті.
"Були сьогодні доповіді військових наших - дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті - неправильно називати географію, не буду робити це політичним", - сказав глава держави.
Ситуація на фронті
Росія продовжує наступальні дії на декількох напрямках фронту. За останню добу на фронті було зафіксовано 113 бойових зіткнень.
Найактивнішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок. Там ЗСУ зупинили 38 наступальних дій агресора за минулу добу. Також точаться активні бої у районі Торецька, Великої Новосілки, Часового Яру та у Курській області.
Як змінюється ситуація на фронті і що відбувається з наступом Росії - у матеріалі РБК-Україна.
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